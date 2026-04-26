Rekordhohe Militärausgaben: Globaler Aufrüstungswettlauf hält an

Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri erreichten die globalen Militärausgaben im Jahr 2025 einen neuen Höchststand. Dieser Anstieg wird durch Kriege, geopolitische Spannungen und die allgemeine Unsicherheit in der Welt getrieben. Die USA bleiben das Land mit den höchsten Militärausgaben, gefolgt von China, Russland und Deutschland. Besonders in Europa und der Ukraine steigen die Ausgaben stark an, während sie im Nahen Osten und Iran leicht sinken. Experten erwarten, dass sich dieser Trend auch 2026 fortsetzen wird.

Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurden so hohe Summen für militärische Zwecke ausgegeben wie im Jahr 2025. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri erreichten die globalen Militärausgaben im elften Jahr in Folge einen neuen Rekordwert.

Dieser Anstieg wird vor allem durch die anhaltenden Kriege, geopolitischen Spannungen und die allgemeine Unsicherheit in der Welt getrieben. Die USA bleiben trotz eines leichten Rückgangs das Land mit den bei weitem höchsten Militärausgaben, die sich auf etwa 814 Milliarden Euro belaufen. Experten von Sipri gehen davon aus, dass die Ausgaben in den kommenden Jahren weiter steigen werden, da die USA bereits Pläne für eine Erhöhung ihrer Militärausgaben angekündigt haben.

Ein weiterer bedeutender Faktor für den Anstieg der globalen Militärausgaben ist die Aufrüstung in Europa. Die Ausgaben der europäischen Staaten stiegen im vergangenen Jahr um 14 Prozent. Dies ist vor allem auf die verschärfte Sicherheitslage und die Notwendigkeit, sich auf mögliche zukünftige Konflikte vorzubereiten, zurückzuführen. Viele Länder sehen sich gezwungen, mehr Geld in ihre Streitkräfte zu investieren, um sich in einer zunehmend unsicheren Welt zu schützen.

Während die Schweiz mit etwa 6 Milliarden Franken auf Platz 37 der Länder mit den höchsten Militärausgaben liegt, belegt Deutschland den vierten Platz hinter den USA, China und Russland. Russland und die Ukraine gaben im vierten Jahr des Krieges erneut mehr Geld für das Militär aus. In der Ukraine machten die Militärausgaben ganze 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, was einen noch höheren Anteil als im Vorjahr darstellt.

Mehr als 60 Prozent der Staatsausgaben flossen in das Militär, was laut Sipri-Experten eine enorme Belastung für die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Leistungen darstellt. Auch in vielen asiatischen Ländern wie China, Japan, Taiwan, Indien und Pakistan stiegen die Militärausgaben aufgrund zahlreicher Konflikte und Spannungen. Im Nahen Osten hingegen stiegen die Ausgaben nur leicht an. In Israel sanken die Militärausgaben sogar, was auf eine Verringerung der Intensität des Krieges im Gazastreifen nach dem Waffenstillstandsabkommen zurückzuführen ist.

Im Iran gingen die Militärausgaben aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage inflationsbereinigt sogar zurück. Allerdings unterschätzen die offiziellen Zahlen mit ziemlicher Sicherheit die tatsächlichen Ausgaben, da der Iran auch nicht im Haushalt ausgewiesene Öleinnahmen zur Finanzierung seines Militärs nutzt, einschließlich der Produktion von Raketen und Drohnen. Für das Jahr 2026 wird erwartet, dass sich der Trend steigender Militärausgaben fortsetzt.

Laut Sipri-Forscher Diego Lopes da Silva gibt es weltweit sehr viele Konflikte, und es ist unwahrscheinlich, dass sich die Lage innerhalb eines Jahres so weit verbessern wird, dass sich dieser Trend umkehrt. Der jährlich erscheinende Sipri-Bericht zu den Militärausgaben in aller Welt gilt als umfassendste Datensammlung dieser Art und umfasst auch Aufwände für Personal, Militärhilfen sowie militärische Forschung und Entwicklung





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Militärausgaben Sipri Kriege Geopolitik Aufrüstung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UBS ernennt Marc Genova zum neuen Regionaldirektor und Leiter Wealth Management GenfDie UBS hat Marc Genova zum neuen Regionaldirektor und Leiter Wealth Management Genf ernannt. Er übernimmt die Position von Jean-François Beausoleil, der in den Ruhestand geht. Der Wechsel soll Kontinuität und Erfahrung sichern.

Read more »

Lüttich-Bastogne-Lüttich - Der «echte» gegen den «neuen» PogacarBei Lüttich-Bastogne-Lüttich treffen Dominator Tadej Pogacar und sein designierter Nachfolger Paul Seixas aufeinander.

Read more »

Formel 1: Jetzt hat auch Red Bull einen «Macarena»-FlügelDer rotierende Heckflügel von Ferrari wird in der Formel 1 zum Trendsetter: Bei Red Bull ist bei Testfahrten in Silverstone ein ähnliches System im Einsatz.

Read more »

Innerrhoder Landsgemeinde wählt neuen LandammannDie Innerrhoder Stimmberechtigten haben an der Landsgemeinde in Appenzell am Sonntag Pius Federer zum neuen Landammann gewählt. Der parteilose Unternehmer aus Oberegg folgt auf Roland Dähler. Die bisherigen Mitglieder der Regierung wurden bestätigt.

Read more »

Innerrhoder Landsgemeinde wählt Pius Federer zum neuen LandammannDie Innerrhoder Stimmberechtigten haben an der Landsgemeinde in Appenzell am Sonntag Pius Federer zum neuen Landammann gewählt. Der parteilose Unternehmer aus Oberegg folgt auf Roland Dähler. Von ihm übernimmt er das Volkswirtschaftsdepartement.

Read more »

Landsgemeinde Appenzell: Innerrhoden hat einen neuen LandammannLandsgemeinde wählt Pius Federer: «Ich musste lange überlegen»

Read more »