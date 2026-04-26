Rekordhohe Militärausgaben: Die Welt rüstet weiter auf

Die globalen Militärausgaben erreichen 2025 einen neuen Höchststand, getrieben von anhaltenden Kriegen und geopolitischen Spannungen. Europa und die USA führen die Aufrüstung an, während Länder wie die Ukraine und Russland ihre Verteidigungsbudgets weiter erhöhen. Experten erwarten, dass dieser Trend auch 2026 anhalten wird.

Die Welt befindet sich weiterhin im Krisenmodus, was sich in den Rekordausgaben für das Militär widerspiegelt. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri erreichten die globalen Militärausgaben im Jahr 2025 einen neuen Höchststand, getrieben von anhaltenden Kriegen, geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben inflationsbereinigt um 2,9 Prozent, was einem Gesamtvolumen von knapp 2,89 Billionen US-Dollar entspricht. Dies markiert das elfte Jahr in Folge mit steigenden Militärausgaben, wobei sich das Wachstum im Vergleich zu 2024 jedoch abgeschwächt hat. Die Forscher führen dies auf einen Rückgang der US-Militärausgaben zurück, der vor allem auf die ausbleibenden Hilfen für die Ukraine zurückzuführen ist.

Dennoch investierten die USA weiterhin massiv in ihre eigenen militärischen Fähigkeiten, sowohl im konventionellen als auch im nuklearen Bereich. Mit einem Budget von rund 749 Milliarden Franken blieben die USA das Land mit den höchsten Militärausgaben weltweit. Experten erwarten, dass diese Summe in den kommenden Jahren weiter steigen wird, da die USA bereits Pläne für eine Erhöhung ihrer Militärausgaben angekündigt haben. Ein weiterer zentraler Faktor für den Anstieg der globalen Militärausgaben ist die Aufrüstung in Europa.

Die europäischen Staaten erhöhten ihre Verteidigungsbudgets im Jahr 2025 um 14 Prozent, was vor allem auf die wachsende Unsicherheit über die zukünftige Rolle der USA als verlässlicher Nato-Partner zurückzuführen ist. Viele Länder reagieren auf die verschlechterte internationale Sicherheitslage, indem sie mehr Geld in ihre Streitkräfte investieren. Deutschland liegt in Europa an der Spitze der Länder mit den höchsten Militärausgaben und belegte im globalen Ranking den vierten Platz, hinter den USA, China und Russland.

Die deutschen Verteidigungsausgaben stiegen um 24 Prozent auf 114 Milliarden Dollar, was zum ersten Mal seit 1990 das Zwei-Prozent-Ziel der Nato überstieg. Insgesamt überschritten 22 der europäischen Nato-Partner diese Marke. Auch in der Ukraine und Russland nahmen die Militärausgaben weiter zu. In der Ukraine machten die Verteidigungsausgaben 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, was einen noch höheren Anteil als im Vorjahr darstellt.

Mehr als 60 Prozent der Staatsausgaben flossen in das Militär, was nach Einschätzung der Sipri-Forscher langfristig die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Leistungen gefährden könnte. In Asien stiegen die Militärausgaben in Ländern wie China, Japan, Taiwan, Indien und Pakistan aufgrund regionaler Konflikte und Spannungen ebenfalls deutlich an. Im Nahen Osten hingegen blieb der Anstieg moderat, während Israel seine Ausgaben sogar senkte, was auf eine Verringerung der Kampfintensität im Gazastreifen nach dem Waffenstillstand mit der Hamas zurückzuführen ist.

Im Iran gingen die Militärausgaben inflationsbereinigt zurück, obwohl sie nominal stiegen. Experten vermuten jedoch, dass die offiziellen Zahlen die tatsächlichen Ausgaben unterschätzen, da der Iran auch nicht im Haushalt ausgewiesene Öleinnahmen für die Finanzierung seines Militärs nutzt, einschließlich der Produktion von Raketen und Drohnen. Für das Jahr 2026 prognostizieren die Sipri-Forscher, dass sich der Trend steigender Militärausgaben fortsetzen wird.

Angesichts der zahlreichen globalen Konflikte sei es unwahrscheinlich, dass sich die Sicherheitslage innerhalb eines Jahres so weit verbessern wird, dass sich dieser Trend umkehren könnte. Der jährliche Sipri-Bericht gilt als die umfassendste Datensammlung zu den globalen Militärausgaben und umfasst auch Aufwendungen für Personal, Militärhilfen sowie militärische Forschung und Entwicklung





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