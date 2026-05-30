Rekordhitze in Schweizer Gewässern

Die Aare hat in Bern erstmals seit 1975 schon früh im Jahr 20 Grad erreicht. In 26 von 32 grossen Schweizer Seen wurden Rekordtemperaturen gemessen.

Rekordhitze in Schweizer Gewässer n: Die Aare knackt früh wie nie die 20-Grad-Marke, und zahlreiche Seen erreichen historische Wassertemperaturen . Die Aare hat in Bern erstmals seit 1975 schon früh im Jahr 20 Grad erreicht.

In 26 von 32 grossen Schweizer Seen wurden Rekordtemperaturen gemessen. Die Marke der 20-Grad-Grenze wurde in den Jahren 2024 (27. Juli) und 2021 erst spät überschritten, im Jahr 2025 war es der 13. Juni.

Auch in weiteren Schweizer Gewässern sind die Wassertemperaturen ausserordentlich hoch. Im Rhein in Basel wurde die Wassertemperatur am Samstag auf 21 Grad gemessen. Der Genfersee bei Genf war 23,6 Grad warm, während der Murtensee bei Murten sogar auf 24,6 Grad kletterte.

Etwas frischer, aber immer noch sehr warm zeigten sich der Vierwaldstättersee bei Luzern und der Bielersee bei Täuffelen mit jeweils 20,3 Grad. 26 der 32 grössten Schweizer Seen weisen derzeit so hohe Oberflächentemperaturen auf, wie sie zu dieser Jahreszeit noch nie ermittelt wurden





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