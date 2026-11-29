Die 32. Berner Junior Expo verzeichnete eine historische Rekordbeteiligung mit über 800 registrierten Tieren. Neue Championen wurden in den sechs Hauptrassen gekürt.

Die 32. Austragung der Berner Junior Expo in Thun hat mit einer absoluten Rekordbeteiligung in die Geschichte der Veranstaltung eingegangen. Innerhalb weniger Minuten nach Freischaltung der Onlineanmeldung waren alle Startplätze belegt, was die immense Nachfrage nach diesem renommierten Event unterstreicht. Die Organisatoren verzeichneten insgesamt über 800 angemeldete Tiere für die diesjährige Schau, was eine historische Marke darstellt.

Rekordteilnahme an der Thuner Schau

Bereits am Donnerstag startete der Wettbewerb mit knapp 300 Kühen in 34 verschiedenen Abteilungen. Dieser frühe Start zorgte für einen hochkarätigen Wettstreit, der noch nie in der Geschichte der Berner Junior Expo erreicht wurde. Die massive Beteiligung zeigt, dass die Thuner Schau weiterhin der zentrale Termin für die Berner Landwirtschaft ist und sich als wichtigste Plattform für die Zuchtausstellung etabliert hat.

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Am Samstag stand dann das Herzstück der Veranstaltung, bei dem die Rinder der sechs offiziellen Rassen im Mittelpunkt standen. Zu diesen gehörten Simmental, Swiss Fleckvieh, Original Braunvieh, Brown Swiss, Red Holstein und Holstein. Insgesamt wurden in 38 Abteilungen die Tiere bewertet, was eine enorme logistische und organisatorische Leistung der teilnehmenden Züchter und der Jury darstellte.

Jury und Bewertung der Milchrassen

Für die Richtertätigkeit der Zweinutzungsrassen wie Original Braunvieh und Swiss Fleckvieh wurde Martin Bergmann aus Abländschen gewählt. Der 28-jährige Landwirt bewirtschaftet einen silofreien Betrieb mit 30 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Seine Erfahrungen als Jurymitglied reichen bis hin zur Emmentalischen Verbandsschau und der Schweizerischen Swiss-Fleckvieh-Ausstellung.

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Jürg Richner aus Unterkulm übernahm die Bewertung der Milchrassen Red Holstein, Holstein und Brown Swiss. Der 40-jährige Betriebsleiter bewirtschaftet den elterlichen Wannenhof mit 40 Hektar Nutzfläche und rund 70 Kühen. Beide Richter wurden von den Ringmen Franz Salzmann und Toni Bergmann unterstützt, die den Ablauf im Ring professionell koordinierten. Jürg Richner betonte später, dass die Qualität der Milchrassen hervorragend gewesen sei.

Championen und emotionale Siege

Bei der Rasse Holstein feierte Rahel Liechti aus Konolfingen den Sieg mit ihrer Lady-Loo. Die Freude bei der Züchterin war riesengroß, als die Siegesschärpe überreicht wurde. Im Bereich der Simmental wurde Andri Michel aus Gstaad Champion mit seiner Cyrill Mira. Auch Nadja Stucki aus Schangnau präsentierte ihre Stuckis Olivetto Samira erfolgreich bei der Swiss Fleckvieh-Ausstellung.

Bei der Rasse Brown Swiss ging die Siegesschärpe an Levin Arnold aus Bürglen. Er prämierte Brice Gioia, eine Tochter der mit EX-94 eingestuften Palmer Cindarella. Die Brice-Tochter hatte bereits zuvor am diesjährigen Alpin Festival ihre Abteilung gewonnen. Den zweiten Platz belegte Michael Lustenberger aus Escholzmatt mit Fuchshaupt Clint Casablanca, während Laurin Schmid aus Schüpfheim mit Schmibach's Chilly Cassandra den dritten Platz erreichte.

Kreativer Kälberwettbewerb für die Jugend

Während der Mittagspause gehörte der Schauring den jüngsten Teilnehmern. Rund 30 Kälber wurden beim Kälberwettbewerb vorgeführt, der unter der Leitung von Richter Willy Graber aus Bolligen stattfand. Die Kreativität der Kinder kannte dabei keine Grenzen, was für beste Unterhaltung und viel Applaus sorgte. Themen reichten von Samichlaus über Piraten bis hin zu Holzfällern.

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Die Kinder präsentierte ihre Kälber in aufwendigen Kostümen, wobei auch eine Biene und Globi nicht fehlen durften. Sowohl eine Käserin als auch zwei Zauberinnen sorgten für Magie im Ring. Die Jungzüchter zeigten nicht nur spielerisches Talent, sondern waren auch für tierärztliche Notfälle gerüstet. Diese Veranstaltungselemente festigen die Rolle der Expo als Generationenprojekt.