Rekha Datta: Vize-Miss, Mutterschaft und der Weg zur Unternehmerin

Rekha Datta, die bekannteste Vize-Miss-Schweiz, spricht offen über ihre Kindheit, die Herausforderungen der Mutterschaft, ihre Beziehung zu einer Frau und ihren Weg zur Unternehmerin in einem Podcast. Der Artikel beleuchtet auch weitere interessante Podcast-Themen wie Sexualität, Körperbild, HPV und Intimität bei chronischer Krankheit.

Wer erinnert sich schon an eine Zweitplatzierte bei der Miss-Schweiz-Wahl? Meist stehen nur die Siegerinnen im Rampenlicht. Nicht so Rekha Datta (37): Die wohl bekannteste Vize-Miss verpasste 2008 den Titel nur knapp an Whitney Toyloy. Sie war ständig in den Medien präsent, doch nicht alle Berichte waren positiv, was dazu führte, dass die wunderschöne Zürcherin schon früh eine dicke Schutzmauer errichtete. Diese Mauer war jedoch bereits in ihrer Kindheit vonnöten.

Ein patriarchalischer Vater, eine Mutter, die aufgrund ihrer Arbeit oft abwesend war, und ein älterer Bruder, um den sich Rekha als jüngere Schwester kümmern musste, prägten ihre frühen Jahre. Dadurch war es oft schwierig, Zugang zu ihren Gedanken und wahren Emotionen zu finden. Dies möchte und will sie jedoch ändern. In einem Gespräch mit Jontsch, mit dem sie früher eine gemeinsame Lebensphase verbrachte und viel unterwegs war, öffnet sie sich nun erstmals der Öffentlichkeit wie nie zuvor. Sie erzählt offen, wie die Mutterschaft sie manchmal an ihre Grenzen bringt und dass sie diese Grenzen einmal in einer Beziehung zu einer Frau auslotete. Des Weiteren enthüllt die 38-Jährige ihren Weg zur Unternehmerin und wie sich ihre Meinung zu Instagram als Business-Tool komplett gewandelt hat, in der Podcast-Folge Spaghetti mit Ketchup und Chäs.\Der Podcast Spaghetti mit Ketchup und Chäs, moderiert von Jontsch, ehemals bekannt als Pausenclown beim Radio (Energy, 24, SWR3) und Fernsehen (TV3, TeleZüri, ProSieben Schweiz), bietet einen neuen, ernsthaften Ansatz nach fünf Jahren Mikrofon-Abstinenz. Jontsch führt wöchentliche Gespräche mit interessanten Gästen, ob prominent oder abseits der Öffentlichkeit. Im Zentrum stehen echte Schicksale, Menschen mit Tiefgang und fesselnden Geschichten, die berühren. Menschen. Geschichten. Emotionen. Der Podcast bietet Raum für Ehrlichkeit und Offenheit.\In anderen Podcasts werden ebenfalls wichtige Themen behandelt. Dania Schiftan spricht über intime Aspekte des Lebens, um ein erfülltes Sexualleben mit sich selbst und in der Partnerschaft zu fördern. Sie schafft einen Raum für ehrliche Gespräche, der Aufklärung, Inspiration und Empowerment bietet, mit dem Ziel, Sexualität als vielfältig, lustvoll und selbstbestimmt zu präsentieren. Der Podcast thematisiert zudem die Auseinandersetzung mit dem Körperbild, dem gesellschaftlichen Druck und den Selbstzweifeln, die viele Frauen beschäftigen, insbesondere im Hinblick auf Alter und Erwartungen. Claudine, kurz vor ihrem 30. Geburtstag, erlebt diese Erwartungen am eigenen Körper, an Weiblichkeit und an der Vorstellung, wie ein ideales Leben als Frau in diesem Alter aussehen sollte, sehr deutlich. Ein weiterer Podcast widmet sich dem Thema Humane Papillomaviren (HPV). Die Folge von Helvetia kommt! bietet verständliche Informationen und psychologische Orientierung für Betroffene, die mit einem positiven Befund oder einem auffälligen Abstrich konfrontiert sind. Zudem wird in dem Podcast das Thema Intimität bei chronischer Krankheit und Long Covid behandelt, wobei Mara über ihren Alltag mit einer chronischen Erkrankung spricht und den Balanceakt zwischen Alltag, Energiehaushalt und den täglichen Herausforderungen thematisiert





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