Reka verzeichnet Rekordjahr 2025 mit strategischen Investitionen und Digitalisierungsschritten

Die Reka-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück, das von Rekordumsätzen, strategischen Investitionen und der Digitalisierung des Reka-Geld-Geschäfts geprägt war. Mit einem konsolidierten Nettoerlös von CHF 132,4 Millionen und einem Bruttogewinn von CHF 89,7 Millionen erzielte die Genossenschaft neue Höchstwerte. Besonders hervorzuheben sind der Ausbau des Ferienangebots mit dem Erwerb des Resorts Ortano Mare auf Elba und der vollständige Ausstieg aus dem klassischen Reka-Check-System zugunsten der digitalen Reka-Geschenkkarte.

Die Reka -Gruppe kann auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurückblicken, das von Rekordwerten und strategischen Weichenstellungen geprägt war. Mit einem konsolidierten Nettoerlös von CHF 132,4 Millionen erreichte die Genossenschaft einen neuen Höchststand, der deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 124,5 Millionen lag.

Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Geschäftsbereich Reka-Ferien, der trotz der vorübergehenden Schließung des Feriendorfs Lenk, das aktuell einem umfassenden Neubau unterzogen wird, einen Rekordumsatz von CHF 81,8 Millionen verzeichnete. Dies entspricht einem Wachstum von 3,5% im Vergleich zum Vorjahr. Parallel dazu investierte Reka massiv in die Modernisierung ihrer Ferienanlagen und erweiterte ihr Portfolio mit dem Erwerb des Resorts Ortano Mare auf der italienischen Insel Elba.

Dieses neue Resort, das über 120 Ferienwohnungen, 120 Hotelzimmer sowie ein vielfältiges Angebot an Gastronomie-, Sport- und Freizeitaktivitäten verfügt, soll ab dem 13. Mai 2026 in Betrieb gehen. Die Reka-Gruppe setzt damit ihre Strategie der gezielten Auslandsausweitung fort und nutzt Synergien mit dem bereits bestehenden Reka-Ferienresort Golfo del Sole in der Toskana. Ein weiterer zentraler Meilenstein im Jahr 2025 war der vollständige Ausstieg aus dem klassischen Reka-Check-System.

Mit der Einführung der Reka-Geschenkkarte vollzog Reka einen entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung und beendete per Ende 2025 die Ausgabe neuer Checks. Die Reka-Card festigte ihre Position als beliebte Lohnnebenleistung in der Schweiz, wobei über 4.500 Unternehmen, Organisationen und Institutionen ihren Mitarbeitenden und Mitgliedern den vergünstigten Bezug von Reka-Geld ermöglichten. Das gesamte Verkaufsvolumen stieg auf CHF 514 Millionen, wobei das zweckgebundene Mobilitätsbudget Reka-Rail+ mit einem Wachstum von 155% auf rund CHF 21 Millionen besonders dynamisch nachgefragt wurde.

Der Bruttogewinn der Reka-Gruppe stieg um 4,1% auf den Rekordwert von CHF 89,7 Millionen, während das Betriebsergebnis bei CHF 0,9 Millionen lag. Die Investitionen in die Ferienanlagen und die Produktentwicklung beliefen sich auf rund CHF 27 Millionen. Ein zentraler Pfeiler der Reka-Gruppe bleibt ihr soziales Engagement. So bietet Reka weiterhin kostenlose Kinderbetreuung in den Feriendörfern (Rekalino) an und fördert barrierefreie Ferien.

Die Reka Stiftung Ferienhilfe ermöglichte im Jahr 2025 rund 950 armutsbetroffenen Alleinerziehenden und Familien eine Ferienwoche für nur CHF 200. Die Genossenschaft Reka, die seit über 80 Jahren in Bern ansässig ist, setzt weiterhin Maßstäbe in der Förderung nachhaltigen Tourismus und wirtschaftlicher Entwicklung. In Zusammenarbeit mit Partnern wie Arbeitgebern, Arbeitnehmerorganisationen und Coop bietet Reka vergünstigte zweckgebundene Zahlungsmittel wie Reka-Pay, Reka-Lunch und Reka-Rail+ an, die eine breite Kundschaft ansprechen und den Zugang zu Freizeit- und Mobilitätsangeboten fördern.

Im Bereich Reka-Ferien betreibt und vermarktet Reka 16 Ferienanlagen in der Schweiz sowie weitere Anlagen wie den Swiss Holiday Park in Morschach, das Parkhotel Brenscino in Brissago und das Reka-Ferienresort Golfo del Sole in der Toskana. Mit ihrem Engagement trägt Reka maßgeblich zur Stärkung des Tourismus in wirtschaftlich schwächeren Regionen der Schweiz bei und setzt gleichzeitig beispielhafte Nachhaltigkeitsstandards in der Branche





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