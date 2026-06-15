Martin Fuchs hat den Sieg beim Grand Prix des Fünfsterne-CSIO von La Baule knapp verpasst. Der BSC 54 hat den Champions-League-Final gewonnen und Alena Marx ist in Augsburg auf das Podest geschafft.

Reiten : Fuchs verpasst Sieg um 42 Hundertstel Martin Fuchs hat mit Conner Jei den Sieg beim mit 500'000 Euro dotierten Grand Prix des Fünfsterne-CSIO von La Baule im Stechen knapp verpasst.

Der Zürcher musste sich an der französischen Atlantikküste nur dem Italiener Piergiorgio Bucci mit Hantano geschlagen geben. Fuchs und Bucci blieben als einzige der sieben Reiter im Stechen fehlerfrei, der Schweizer war aber 42 Hundertstel langsamer. Beachsoccer: BSC 54 gewinnt Champions League Der BSC 54 hat den Champions-League-Final in Nazaré (POR) gegen den BSC Minsk mit 6:4 gewonnen. Für den Klub aus Baden waren sowohl Glenn Hodel als auch Tobias Steinemann doppelt erfolgreich.

Der BSC 54 existiert erst seit vier Jahren. In den letzten zwei Saisons gewann das Team jeweils die Schweizer Meisterschaft, 2024 gelang sogar das Double. Kanu: Marx in Augsburg auf dem Podest Die Berner Kanutin Alena Marx hat es zwei Wochen nach ihrem ersten Weltcupsieg in Slowenien auch in Augsburg auf das Podest geschafft. Die 25-jährige amtierende Weltmeisterin und Doppel-Europameisterin von 2024 wurde hinter der Tschechin Tereza Kneblova und der Amerikanerin Evy Leibfarth Dritte





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