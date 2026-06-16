Reiseprobleme, Comebacks und Gedenken: Aktuelle Entwicklungen bei der WM 2026 in Nordamerika

Die Fußball-WM 2026 ist von logistischen Hürden für Iran und Uruguay, einem historischen Comeback des deutschen Torwarts Manuel Neuer sowie einer Gedenkaktion des FIFA-Präsidenten nach einem Brand in der Schweiz geprägt.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ausgetragen - die Gastgeberländer sind die USA, Mexiko und Kanada. Während das Turnier für Millionen Fans ein sportliches Highlight darstellt, laufen hinter den Kulissen vielfache logistische und diplomatische Schwierigkeiten.

Die iranische Nationalmannschaft musste unmittelbar nach ihrem Auftaktspiel gegen Neuseeland das Land verlassen. Trainer Amir Ghalenoei erklärte, dass das Team geplant hatte, die Nacht in Kalifornien zu verbringen, um nach dem 2:2-Unentschieden zu regenerieren. Stattdessen wurde ihnen jedoch kurzfristig mitgeteilt, dass sie sofort nach Tijuana, Mexiko, fliegen müssten - ein Weg von rund 225 Kilometern, der kaum Zeit für Erholung ließ.

Ghalenoei kritisierte die mangelnde Transparenz und betonte, dass die Mannschaft idealerweise zwei Nächte vor dem nächsten Spiel anreisen und die Zwischenzeit zur Regeneration nutzen sollte. Mannschaftskapitän Mehdi Taremi äußerte unmittelbar nach dem Spiel seine Verärgerung: Das unvermittelte Verlassen von Los Angeles sei "nicht gut für uns" und die FIFA müsse die iranischen Spieler stärker unterstützen. Die Teilnahme Irans an der WM stand bereits nach den angespannten Beziehungen zwischen den USA, Israel und dem Iran auf dem Spiel.

Mehrere wichtige Betreuer erhielten keine Visa, und ein Antrag, die Gruppenspiele nicht in den USA auszutragen, wurde von der FIFA abgelehnt. Ghalenoei bezeichnete die iranische Mannschaft inzwischen als möglicherweise am stärksten benachteiligte bei diesem Turnier. Das nächste Gruppenspiel gegen Belgien soll in Los Angeles stattfinden, doch die unklare Reisedistanz bleibt ein Problem. Auch die uruguayische Nationalmannschaft war von Reisekomplikationen betroffen.

Ein Fehler bei der Abfertigung verzögerte den Transfer von Cancún nach Miami am Tag vor dem Auftakt des Teams. Die FIFA bestätigte den Vorfall und berichtete, dass die Fluggesellschaft sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe. Trainer Marcelo Bielsa erklärte, dass die Verspätung die Vorbereitung seiner Mannschaft nicht beeinträchtige, da der Flug selbst keine technischen Probleme verursacht habe.

Uruguay hat bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt: Vor der WM 2010 in Südafrika berichtete der frühere Stürmer Diego Forlán über eine einstündige Verspätung des Charterflugs. Trotz dieser Hindernisse zeigte Uruguay am Dienstag um Mitternacht gegen Saudi-Arabien Kampfgeist und startete das Turnier mit seiner gewohnten Intensität.

Ein weiteres Highlight der aktuellen WM ist das Comeback des deutschen Torwarts Manuel Neuer, der dank einer beeindruckenden Leistung im 7:1-Sieg gegen Curaçao in Houston das beeindruckende Alter von 40 Jahren erreichte und damit zum ältesten deutschen WM-Spieler wurde. Neuer zog damit mit Hugo Lloris gleich, der ebenfalls zum ältesten Torhüter in der Geschichte der Weltmeisterschaften zählt.

Nach dem Spiel äußerte Neuer seine Freude über das positive Startklima: "Entweder liebt man den Fußball oder nicht - für mich ist es etwas Besonderes, dieses Turnier gemeinsam mit meiner Mannschaft zu beginnen.

" Er betonte, dass er jeden Tag auf diesen Moment gewartet habe und dass das Spielgefühl auf dem Platz für ihn wieder komplett sei. Parallel dazu erinnerte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem 1:1-Unentschieden zwischen der Schweiz und Katar an die Opfer des verheerenden Brandes in Crans-Montana. In einem Instagram-Post zeigte er ein Bild mit Stéphane Bise, dem Präsidenten des vom Unglück betroffenen FC Lutry, und würdigte damit die Erinnerung an die sieben verstorbenen Spieler und die zahlreichen Verletzten.

Diese Geste verdeutlichte, dass Fußball nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein Medium für Solidarität und Gedenken sein kann





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