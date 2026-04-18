Reiseplanung unter Druck: Experten erläutern Einfluss von Krieg und Preisen auf Schweizer Ferien

Steigende Treibstoffpreise und globale Unsicherheiten, angeheizt durch den anhaltenden Krieg im Iran, zwingen viele Schweizerinnen und Schweizer zur Überprüfung ihrer Reisepläne. Luftfahrtexperte Andreas Wittmer von der Universität St. Gallen beleuchtet die Gründe für die Verlagerung von Fernreisen hin zu europäischen Zielen und die möglichen Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche.

Die diesjährige Ferienplanung für viele Schweizerinnen und Schweizer wird maßgeblich von zwei Faktoren geprägt: explodierende Preise und eine allgegenwärtige globale Unsicherheit. Der andauernde Konflikt im Iran hat die weltpolitische Lage weiter verschärft und schlägt sich nun direkt in den Reiseentscheidungen nieder. Angesichts dieser Gemengelage entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, auf kostspielige Fernreisen zu verzichten und stattdessen die Vielfalt Europa s zu entdecken. Andreas Wittmer, Luftfahrtexperte und Dozent an der Universität St. Gallen, erläutert die komplexen Zusammenhänge und erklärt, warum eine Anpassung der Reisepläne für viele nachvollziehbar und strategisch sinnvoll erscheint.

Die Verlagerung von Fernreisen hin zu europäischen Zielen ist laut Wittmer ein nachvollziehbares und logisches Verhalten. Die gestiegenen Treibstoffpreise haben unweigerlich zu höheren Flugticketpreisen geführt. In Kombination mit der allgemeinen Unsicherheit, die durch geopolitische Spannungen entsteht, suchen Reisende nach sichereren und kalkulierbareren Optionen. Die Nähe zu Europa wird in Krisenzeiten als Vorteil empfunden, da im Notfall eine schnellere und unkompliziertere Heimreise per Zug oder Auto möglich erscheint. Diese wahrgenommene Sicherheit hat einen direkten Einfluss auf die Nachfrage nach Flugtickets. Grundsätzlich sind Flugpassagiere preissensitiv, und dies gilt auch für die schweizerische Kundschaft, wenn auch in einem etwas geringeren Ausmaß als in einigen anderen europäischen Ländern. Steigen die Preise über ein bestimmtes Maß hinaus, greifen viele auf günstigere Alternativen zurück oder verzichten gänzlich auf eine Reise. Dies führt zu einer deutlichen Verschiebung bei den Buchungen: Beliebte, aber oft auch teure Sommerziele wie Griechenland sehen sich einer hohen Nachfrage gegenüber, während andere, beispielsweise in Osteuropa gelegene Regionen, preislich attraktiver bleiben und somit an Beliebtheit gewinnen.

Höhe Treibstoffkosten stellen für Fluggesellschaften eine erhebliche Belastung dar und machen bestimmte Routen unwirtschaftlich. Erste Airlines, wie beispielsweise Edelweiss Air mit den Strecken in die USA, haben bereits angekündigt, Langstreckenflüge einzustellen. Experten wie Andreas Wittmer schließen weitere Kürzungen nicht aus. Die steigenden Treibstoffkosten führen dazu, dass bestimmte Flugrouten nicht mehr rentabel sind. Zusätzlich zur wirtschaftlichen Komponente spielt die Verfügbarkeit von Treibstoff eine immer größere Rolle. Sollte es zu anhaltenden Engpässen bei der Treibstoffversorgung kommen, sind Fluggesellschaften gezwungen zu reagieren. Für Reisende mit bereits gebuchten Ferien ist zwar keine Panik angebracht, aber Flexibilität ist entscheidend. Änderungen wie längere Flugzeiten aufgrund von neuen Routenführungen, zusätzliche Zwischenstopps zum Betanken oder im schlimmsten Fall auch gestrichene Verbindungen sind nicht auszuschließen. Das Reiseerlebnis könnte sich also insgesamt als weniger angenehm gestalten.

Die aktuelle Situation unterscheidet sich von früheren Krisen wie den Anschlägen vom 11. September oder der COVID-19-Pandemie vor allem durch die potenzielle Treibstoffknappheit. Während frühere Krisen primär auf Sicherheitsbedenken oder Reisebeschränkungen zurückzuführen waren, besteht nun erstmals das Risiko, dass Flugzeuge aufgrund fehlenden Treibstoffs am Boden bleiben müssen. Diese Dimension ist neu und stellt die Luftfahrtbranche vor bisher unbekannte Herausforderungen. Die genaue Einschätzung der Ernsthaftigkeit der Lage ist schwierig. Klar ist jedoch: Wenn die Treibstoffversorgung über einen längeren Zeitraum nicht gewährleistet ist, wird es zu Engpässen kommen, die zwangsläufig zu Prioritätensetzungen und möglichen Flugausfällen führen werden. Das von Rahel Winkelmann geführte Interview wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Dynamiken, die die Reiseplanung in unsicheren Zeiten bestimmen.





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