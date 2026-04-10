Reisen mit Baby: Ego-Trip oder unvergessliches Familienabenteuer?

Die Frage, ob Reisen mit Babys und Kleinkindern ein Ego-Trip der Eltern oder ein bereicherndes Familienabenteuer ist, spaltet die Meinungen. Experten und betroffene Eltern teilen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Vier Monate alt, das Leben geniessen und ein Mittagsschläfchen in Dubai machen – diese Beschreibung findet sich in einem Tiktok-Video, das ein schlafendes Baby auf einem Mini-Schwimmring in einem Pool zeigt. Auf Social Media gibt es zahlreiche solcher Videos, in denen Eltern ihre luxuriösen Reisen samt Baby oder Kleinkind präsentieren. Die Frage, ob das Reisen mit Babys und Kleinkindern ein Ego-Trip der Eltern oder ein Abenteuer für die ganze Familie ist, beschäftigt viele. \Leserin J.S.

(36) berichtet von ihren Erfahrungen: Ihre 15 Monate alte Tochter hat bereits acht Flüge hinter sich. Trotz negativer Kommentare von Personen, die das Reisen für das Kind als zu stressig empfinden, lässt sich J.S. nicht davon abbringen. Ihre letzte Reise führte sie in der Business Class auf die Malediven. Sie betont, dass ihre Tochter den Langstreckenflug gut gemeistert hat. Für sie ist es selbstverständlich, auch mit Kind die Welt zu entdecken, da die gemeinsamen Erinnerungen für sie als Eltern von unschätzbarem Wert sind. Negative Kommentare finden sich auch unter vielen Social-Media-Videos. Kritiker äußern Bedenken hinsichtlich des Stresses für das Baby, da es sich an nichts erinnern könne. Doch stimmt das? Die Psychologin und diplomierte Kinder- und Jugendcoach Melania Montanari gibt Auskunft. Sie erklärt, dass Babys sich zwar nicht bewusst an Erlebnisse erinnern, diese aber nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Babys speichern nicht die Erinnerung an den Strand, sondern Gefühle wie Sicherheit, Geborgenheit und das Gefühl, dass die Welt gut ist. Das emotionale Körpergedächtnis ist dabei sehr prägend. Entscheidend ist der sichere Hafen, der Körper, die Stimme und die Verfügbarkeit der Eltern und nicht das Kinderzimmer zu Hause. Belastend können jedoch zerstörte Schlafrhythmen und Überstimulation sein, oder wenn Eltern aufgrund des Reisestresses selbst angespannt sind und weniger feinfühlig reagieren. Es kommt also weniger auf den Ort an, sondern darauf, wie der Alltag des Kindes während der Reise geschützt wird.\Leser Ivan (32) hat mit seiner Familie ebenfalls viele Reiseerlebnisse gesammelt: 2023 ging es mit dem neugeborenen Kind und dem zweijährigen Sohn drei Wochen auf einen Roadtrip mit einem Camper durch Florida und zwei Wochen auf eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Sein Sohn erinnert sich bis heute noch an die Krokodile. Ein Jahr später folgte eine 46-tägige Kreuzfahrt von Hamburg über den Atlantik bis in die Karibik. Kürzlich war die Familie für drei Monate unterwegs: drei Wochen Dubai, vier Wochen Thailand, sieben Wochen Bali. Vom Surfenlernen bis zu neuen Entdeckungen – sie haben viel erlebt und dokumentiert. Laut Melania Montanari entstehen verlässliche, erzählbare Erinnerungen erst ab vier oder fünf Jahren. Zuvor existiert die infantile Amnesie, das episodische Gedächtnis ist noch nicht ausgereift. Das hat nichts damit zu tun, ob das Erlebnis schön oder prägend war. Kinder hören jedoch sehr gerne von den Dingen, die man zusammen erlebt hat. Auch Alice (34) ist mit ihren beiden Kindern (eins und vier) bereits an einige Orte gereist, unter anderem nach Dubai, Thailand und auf die Malediven. Sie betont, dass sich das Reisen mit Kindern verändert. Die Ferien müssen so angepasst werden, dass es für beide Seiten stimmt. Auszeiten in Adults-only-Hotels sind nicht mehr möglich, aber das Planschen mit den Kindern auf dem Wasserspielplatz in Singapur ist ein grossartiger Ersatz. Montanari stimmt dem zu: Entspannte, glückliche Eltern sind die beste Grundlage für eine starke Bindung. Wenn Eltern präsent, ruhig und feinfühlig sind, wirkt sich das positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung aus, egal ob zu Hause oder auf Reisen





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