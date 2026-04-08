Trotz der Reform des Wehrdienstgesetzes können Männer in Deutschland weiterhin ohne Genehmigung ins Ausland reisen. Verteidigungsminister Pistorius stellt klar, dass die ursprüngliche Regelung, die Genehmigungen für Auslandsaufenthalte vorsah, in der aktuellen Situation nicht angewendet wird. Der Fokus liegt auf einem freiwilligen Wehrdienst und der Vermeidung unnötiger Bürokratie.

Männer in Deutschland können auch weiterhin ohne Einschränkungen ins Ausland reisen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius in einer aktuellen Stellungnahme, die von der Deutschen Presse-Agentur (DPA) zitiert wird, deutlich gemacht hat. Die jüngsten Änderungen im Wehrdienst gesetz hatten im Vorfeld für einige Verunsicherung gesorgt, insbesondere im Hinblick auf die Reisefreiheit für männliche Bürger.

Die Neuregelung des Gesetzes sah ursprünglich vor, dass Männer im Alter zwischen 17 und 45 Jahren bei längeren Auslandsaufenthalten, die drei Monate übersteigen, eine Genehmigung der Bundeswehr benötigen. Diese Vorschrift hatte Bedenken hinsichtlich der Einschränkung der Reisefreiheit und der bürokratischen Hürden aufgeworfen, die potenziell mit einem längeren Auslandsaufenthalt verbunden wären. Verteidigungsminister Pistorius hat nun klargestellt, dass diese Regelung in ihrer Anwendung sehr viel enger gefasst ist, als zunächst angenommen. Sie soll ausschließlich in einem sogenannten Spannungs- oder Verteidigungsfall zur Anwendung kommen, also in einer Situation, in der ein verpflichtender Wehrdienst aktiviert würde. In der gegenwärtigen Situation, in der der Wehrdienst auf freiwilliger Basis beruht, wird die Regelung außer Kraft gesetzt, um eine unnötige Bürokratie zu vermeiden und die Reisefreiheit der Bürger nicht einzuschränken. \Konkret bedeutet dies, dass Männer im genannten Altersspektrum weiterhin ohne vorherige Genehmigung ins Ausland reisen können, und zwar unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts. Auch eine Meldepflicht für längere Auslandsaufenthalte, die im Gesetz vorgesehen war, wird derzeit ausgesetzt. Dies ist ein klares Signal der Regierung, dass sie Wert auf die Freiwilligkeit des Wehrdienstes legt und die Bürger in ihrer Reisefreiheit nicht unnötig einschränken möchte. Minister Pistorius betonte in seiner Erklärung, dass die Regierung innerhalb der Koalition erfolgreich darauf hingewirkt hat, dass die bestehenden Regelungen für die Reisefreiheit beibehalten werden. Das primäre Ziel der Reform des Wehrdienstgesetzes, so Pistorius, ist die Schaffung eines attraktiven, freiwilligen Wehrdienstes, der genügend Bewerber anzieht, ohne auf Zwangsmassnahmen zurückgreifen zu müssen. Die Reform wurde vor dem Hintergrund der zunehmenden sicherheitspolitischen Spannungen, insbesondere durch die aggressive Politik Russlands und der damit verbundenen Unsicherheiten, vorangetrieben. Das Gesetz sieht nun vor, dass alle 18-jährigen Männer gemustert und angeschrieben werden, mit der Aufforderung, ihre Bereitschaft zur freiwilligen Dienstleistung anzugeben. Auch Frauen werden angeschrieben, sind jedoch nicht verpflichtet, auf diese Schreiben zu antworten. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, die Rekrutierung zu vereinfachen und die Anzahl der freiwilligen Wehrdienstleistenden zu erhöhen. \Die derzeitige Praxis bleibt also unverändert: Reisefreiheit ohne Einschränkungen, solange der Wehrdienst freiwillig organisiert ist. Dies bedeutet eine klare Botschaft an die Bürger, dass die Regierung Wert auf ihre persönliche Freiheit legt und gleichzeitig bestrebt ist, die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Die jüngsten Klarstellungen von Minister Pistorius sollten die weitverbreitete Verunsicherung bezüglich der möglichen Einschränkungen der Reisefreiheit für Männer zerstreuen. Die Bundesregierung unterstreicht damit ihr Engagement für einen liberalen Rechtsstaat und eine bürgerfreundliche Politik. Die Entscheidung, die Regelungen zur Reisefreiheit für Männer im freiwilligen Wehrdienst zu lockern, ist ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz des Wehrdienstes in der Bevölkerung zu erhöhen und die Rekrutierung zu erleichtern. Der Fokus liegt weiterhin auf Freiwilligkeit und Attraktivität des Dienstes, um die notwendigen Kräfte für die Verteidigung des Landes zu gewinnen, ohne Zwang auszuüben. Die Aussetzung der Meldepflicht ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Regierung die Belastung für die Bürger so gering wie möglich halten möchte. Das Ziel ist eine moderne, zukunftsfähige Bundeswehr, die auf Freiwilligkeit und Professionalität basiert und gleichzeitig die Sicherheit Deutschlands gewährleistet





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