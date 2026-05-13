Reise- und Tourismusbranche wird 2026 stärker wachsen als die Weltwirtschaft

Die Reise- und Tourismusbranche wird voraussichtlich 2026 stärker wachsen als die Weltwirtschaft, wie eine neue Studie des World Travel & Tourism Council (WTTC) zeigt. Der Sektor wird rund 12 Milliarden Dollar zur globalen Wirtschaftsleistung beitragen, was etwa 9,9 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts entspricht.

Die Reise- und Tourismus branche wird voraussichtlich 2026 stärker wachsen als die Weltwirtschaft , wie eine neue Studie des World Travel & Tourism Council (WTTC) zeigt. Demnach wird der Sektor im kommenden Jahr rund 12 Milliarden Dollar (rund 10,6 Milliarden Euro) zur globalen Wirtschaftsleistung beitragen, was etwa 9,9 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts entspricht.

Für 2026 erwartet die Organisation ein Wachstum der Branche von 3,2 Prozent, während die Weltwirtschaft insgesamt nur um 2,4 Prozent wachsen wird. Darüber hinaus wird der Tourismus weltweit 376 Millionen Arbeitsplätze sichern, was etwa jeden neunten Job entspricht. Besonders Südeuropa wird sich überdurchschnittlich entwickeln. Während die europäische Gesamtwirtschaft lediglich um einen Prozent wachsen wird, soll der Reise- und Tourismussektor um 3,6 Prozent zulegen.

Besonders Spanien und Italien werden Wachstumstreiber sein. Für Spanien wird ein Plus von 3,7 Prozent prognostiziert, für Italien sogar 3,8 Prozent. Spanien zählt 2025 rund 96,8 Millionen internationale Besucher und erzielte damit Einnahmen von 115,1 Milliarden Euro. Damit lag das Land bei den Tourismuseinnahmen europaweit an der Spitze





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