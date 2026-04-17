Reinach schliesst 2025 mit geringerem Defizit als erwartet ab

Die Gemeinde Reinach im Baselbiet verzeichnet für das Jahr 2025 ein geringeres Defizit als ursprünglich budgetiert. Sparmassnahmen und verschobene Investitionen zeigen Wirkung, doch strukturelle Probleme und unerwartete Mehrausgaben im Gesundheitswesen belasten weiterhin das Ergebnis. Eine Steuererhöhung für natürliche Personen tritt 2026 in Kraft, während für die Zukunft eine umfassende Finanz- und Aufgabenüberprüfung geplant ist.

Die Gemeinde Reinach , die zweitgrösste im Baselbiet, wird das Finanzjahr 2025 voraussichtlich mit einem Defizit von rund 3.6 Millionen Franken abschliessen. Dies ist deutlich besser als die ursprünglich budgetierten 7 Millionen Franken. Diese erfreuliche Entwicklung ist das Ergebnis konsequenter Sparmassnahmen , die im Frühjahr 2025 eingeleitet wurden und das operative Ergebnis um über 1.5 Millionen Franken positiv beeinflusst haben.

Darüber hinaus hat die Gemeinde zahlreiche Investitionsvorhaben sistiert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, was zu Einsparungen von rund 5.6 Millionen Franken gegenüber dem Budget führte.

Auch die Abgaben in den horizontalen Finanzausgleich des Kantons fielen mit rund 2 Millionen Franken geringer aus als geplant, was die finanzielle Situation zusätzlich entlastete.

Von den insgesamt 18 bewilligten Globalbudgets konnten 13 eingehalten werden. Bei fünf Bereichen kam es jedoch zu budgetären Überschreitungen, die sich auf insgesamt rund 2.1 Millionen Franken summierten.

Den grössten Anteil daran hatte der Gesundheitsbereich mit Mehrausgaben von rund 1.2 Millionen Franken. Diese resultierten hauptsächlich aus einem gestiegenen Bedarf an Spitexleistungen und höheren Zusatzbeiträgen zu Ergänzungsleistungen. Auch im Kindes- und Erwachsenenschutz sowie bei der familienergänzenden Betreuung wurden die budgetierten Kosten überschritten.

Diese Entwicklungen spiegeln laut der Gemeinde eine Tendenz wider, die bei nahezu allen umliegenden Gemeinden zu beobachten ist und auf allgemeine Kostensteigerungen in diesen Sektoren hinweist.

Bei den Steuereinnahmen verzeichnete Reinach eine unerwartete Entwicklung. Die Erträge von juristischen Personen lagen rund 4.1 Millionen Franken unter den Erwartungen. Dies ist auf die früheren als geplant eintretenden Auswirkungen der Steuerreform (STAF) zurückzuführen, die den fiskalischen Spielraum der Unternehmen beeinträchtigte. Auf der anderen Seite zahlten natürliche Personen rund 1.5 Millionen Franken mehr Steuern als budgetiert, was die negativen Effekte teilweise abfederte.

Um das strukturelle Defizit mittelfristig zu reduzieren und die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, hat der Gemeinderat beschlossen, den Steuerfuss für natürliche Personen ab dem Jahr 2026 um 4 Prozent anzuheben. Diese Massnahme ist notwendig, um die Ausgabenbasis der Gemeinde besser mit den Einnahmen in Einklang zu bringen und zukünftige finanzielle Spielräume zu schaffen.

Trotz der verbesserten Haushaltslage wird das Eigenkapital der Gemeinde Reinach aufgrund des Defizits im Jahr 2025 auf rund 35 Millionen Franken sinken. Gleichzeitig steigen die langfristigen Verbindlichkeiten auf 112 Millionen Franken an, was primär auf die Finanzierung des Ausbaus des Schulzentrums zurückzuführen ist. Dieser Ausbau ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Gemeinde und erfordert entsprechende finanzielle Mittel.

Für das kommende Jahr 2026 rechnet die Gemeinde Reinach mit einer weiteren Ergebnisverbesserung von rund 2.5 Millionen Franken. Dies ist das Ergebnis weiterer Massnahmen und einer optimistischen Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung. Parallel dazu entwickelt der Gemeinderat eine umfassende Finanzstrategie 2027 plus, die langfristige finanzielle Ziele und Strategien festlegen soll.

Im Rahmen dieser strategischen Neuausrichtung befindet sich eine umfassende Aufgaben- und Leistungsüberprüfung in Arbeit. Ziel ist es, die Effizienz der gemeindlichen Dienstleistungen zu steigern und gegebenenfalls strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Der Einwohnerrat soll im Jahr 2026 erste Beschlüsse zu diesen Überprüfungen fassen können, die dann ab 2027 wirksam werden.

Diese proaktive Herangehensweise zeigt das Bemühen der Gemeinde Reinach, ihre finanzielle Zukunft nachhaltig zu gestalten und den Herausforderungen des strukturellen Defizits mit gezielten Massnahmen zu begegnen, auch wenn dies vorübergehend einschneidende Schritte wie eine Steuererhöhung erfordert





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