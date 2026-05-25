Ein Regionalzug hat in Portugal 89 Schafe überfahren und die zuständige Behörde fordert von den Besitzern der Tiere insgesamt 26’400 Euro Schadenersatz. Der Lokführer sah plötzlich die auf den Gleisen liegende Herde und konnte den Zusammenstoss nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall starben 89 Schafe, 65 Tiere gehörten einem Hirten, 24 einem weiteren. Der Zusammenstoss hatte massive Auswirkungen auf den Zugverkehr. Sechs Züge fielen komplett aus, zwei weitere teilweise. Zudem verspäteten sich 36 Verbindungen um insgesamt 580 Minuten.

Ein Regionalzug hat in Portugal 89 Schafe überfahren und die zuständige Behörde fordert von den Besitzern der Tiere insgesamt 26’400 Euro Schadenersatz . Der Unfall ereignete sich bereits am 28.

Dezember im Bezirk Montemor-o-Velho, rund 200 Kilometer nördlich von Lissabon. Der Lokführer sah plötzlich die auf den Gleisen liegende Herde und konnte den Zusammenstoss nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall starben 89 Schafe, 65 Tiere gehörten einem Hirten, 24 einem weiteren. Der Zusammenstoss hatte massive Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Sechs Züge fielen komplett aus, zwei weitere teilweise. Zudem verspäteten sich 36 Verbindungen um insgesamt 580 Minuten





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regionalzug Portugal Schadenersatz Schafe Unfall Zugverkehr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massenhochzeit in Teheran: Kriegsverpflichtung als Teil des HeiratverhältnissesIn dem zeitgenössischen Iran ist eine Massenhochzeit bekannt, die von einer ungewöhnlichen Vor- und Hauptabsatzkenne gekennzeichnet ist. Beide Teile der Zeremonie werden gleichzeitig durchgeführt: Während die Schafe ihre Pässe machen, werden die beteiligten Parteien gleichzeitig die Kriegsverpflichtung ihrer Zukunftigen Eheleute ergreifen, indem sie sich verpflichten, ihr Leben im Kampf für den iranischen Staat zu opfern.

Read more »

Portugal: Bäcker nennt zwei verängstigte KinderEin Autofahrer fand zwei weinende Kinder in Portugal allein am Straßenrand und brachte sie zu einem Bäcker. Die Polizei wird nun untersuchen

Read more »

Pilot erleidet in der Luft HerzinfarktIn der Nacht auf Donnerstag musste ein Airbus A321 von Jet2 in Portugal notlanden. Grund dafür: Der Pilot erlitt einen Herzinfarkt.

Read more »

Schafherde unter den Zugrädern: Portugal fordert SchadenersatzEin Regionalzug fund dem Vorstellung eines sogenannten Hirten besuchs Schafherde. Der Unfall im portugiesischen Lissabon-Zirk img

Read more »