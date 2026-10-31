Regionalpolizei Zurzibiet erweitert Öffnungszeiten ab November 2026

Die Regionalpolizei Zurzibiet erweitert ab 1. November 2026 ihre Öffnungszeiten. Schalter und Telefon gelten dann einheitlich. Am 5. November bleibt der Schalter geschlossen.

Die Regionalpolizei Zurzibiet erweitert ab dem 1. November 2026 ihre Erreichbarkeit. Künftig gelten für den Polizeischalter und die telefonische Erreichbarkeit einheitliche Zeiten. Damit will die Regionalpolizei der Bevölkerung mehr Möglichkeiten bieten, ihre Anliegen persönlich oder telefonisch vorzubringen. Der Polizeiposten befindet sich an der Sonnengasse 10 in Klingnau.

Wer eine Auskunft benötigt oder persönlich mit der Polizei sprechen möchte, profitiert künftig von längeren und einheitlichen Kontaktzeiten. Die neue Regelung soll es der Bevölkerung erleichtern, ihre Anliegen bei der Regionalpolizei vorzubringen.

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Einheitliche Zeiten für Schalter und Telefon

Bisher konnten Anliegen am Schalter und am Telefon zu unterschiedlichen Zeiten vorgebracht werden. Mit der Anpassung fallen diese Unterschiede weg. Für telefonische Anfragen und persönliche Besuche am Schalter gelten ab November 2026 dieselben Zeiten.

Für telefonische Anfragen steht die Nummer 056 200 68 68 zur Verfügung. Bei einem dringenden Polizeinotfall ist jederzeit die Nummer 117 zu wählen. Für nicht dringende schriftliche Anliegen steht die E-Mail-Adresse klingnau.posten@repol.ag.ch zur Verfügung.

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E-Mails werden nicht rund um die Uhr bearbeitet und sind deshalb für zeitkritische Meldungen ungeeignet. Bei dringendem Handlungsbedarf sollte der Polizeinotruf verwendet werden.

Schalter am 5. November geschlossen

Für Donnerstag, 5. November 2026, hat die Regionalpolizei eine vorübergehende Schliessung des Polizeischalters angekündigt. Grund dafür ist eine interne Weiterbildung. Die telefonische Erreichbarkeit bleibt von dieser Ankündigung unberührt.

Wer den Polizeiposten persönlich aufsuchen möchte, sollte den Termin entsprechend planen. Vor einem persönlichen Besuch ist es sinnvoll, telefonisch abzuklären, ob das Anliegen direkt am Schalter bearbeitet werden kann und ob allenfalls Unterlagen benötigt werden. So lassen sich unnötige Wege vermeiden.

Wann der Notruf 117 gilt

Ein Polizeiposten ist eine Anlaufstelle für verschiedene Anliegen der Bevölkerung. Dazu können allgemeine Auskünfte, nicht dringende Meldungen und Fragen zu polizeilichen Zuständigkeiten gehören. Nicht jedes polizeiliche Anliegen ist ein Notfall.

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Der Polizeinotruf 117 steht rund um die Uhr für dringende Situationen zur Verfügung. Dazu zählen beispielsweise laufende Einbrüche, Gewaltdelikte, akute Bedrohungen oder andere Ereignisse, bei denen rasch polizeiliche Hilfe erforderlich ist. Bei akuter Gefahr oder einer laufenden Straftat zählt jede Minute.

Wer den Notruf wählt, sollte möglichst zuerst den Standort nennen und erklären, was geschehen ist. Teilen Sie mit, ob Personen verletzt sind oder eine unmittelbare Gefahr besteht. Befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzzentrale. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, um zusätzliche Informationen zu sammeln.

Für allgemeine Fragen ist ein Telefonanruf bei der zuständigen Polizeistelle oft der einfachste Weg. Es empfiehlt sich, die Telefonnummer des örtlichen Polizeipostens im Mobiltelefon zu speichern. So können Bürgerinnen und Bürger bei allgemeinen Anliegen direkt Kontakt aufnehmen, während die Notrufnummer 117 für dringende Einsätze bereitsteht.