Regionale Sport-Rückschau: Allschwil bleibt drin, FFV Basel steigt auf, EHC Basel plant

In der letzten Runde der Saison sicherte sich der FC Allschwil den Klassenerhalt, während der FFV Basel den Aufstieg in die NLB perfekt machte. Zudem gibt es Neuigkeiten vom EHC Basel und einen enttäuschenden Diamond-League-Auftritt von Jason Joseph.

In der letzten Runde der Saison hat der FC Allschwil den Abstieg gerade noch verhindert. Weil die Schützenhilfe aus Liestal im Parallelduell gegen Bülach ausblieb, musste Allschwil mindestens einen Punkt bei Ajoie-Monterri holen.

Das gelang, nachdem man zunächst in Rückstand gegangen war. Doch ein Eigentor und ein Platzverweis des Heimteams sorgten dafür, dass Allschwil doch noch den Klassenerhalt feierte. In der 2. Liga interregional sicherte sich der FC Allschwil mit einem 1:1-Unentschieden gegen Ajoie-Monterri den Verbleib in der Liga.

Die Tabelle der Gruppe 2 zeigt Thalwil als Meister mit 62 Punkten, gefolgt von Dornach mit 52 und Zürich City mit 51 Punkten. Allschwil belegt mit 30 Punkten den elften Platz, punktgleich mit Binningen, aber mit dem besseren Torverhältnis. Bülach als Zwölfter hat 29 Punkte, während Dübendorf und Pratteln mit 20 bzw. 11 Punkten absteigen müssen.

Ein weiterer Erfolg gelang dem FFV Basel: Fünf Jahre nach der Gründung aus dem FC New Stars heraus hat die erste Mannschaft den Aufstieg in die NLB realisiert. In der letzten Runde gewann der erste unabhängige Frauenfussballverein Basels in Renens mit 3:0 und sicherte sich damit im Fernduell mit Lausanne den Aufstieg. Zuvor hatten die Baslerinnen in der vorletzten Runde auf dem Rankhof ein umkämpftes 0:0 gegen Lausanne-Sport erkämpft und den Aufstieg in den eigenen Händen gehabt. Mit dem 21.

Saisonsieg gegen Binningen holte sich der Basler Quartierverein von der Schorenmatte verdient den 2. -Liga-Titel.

Allerdings steht der ersten Mannschaft ein Neubeginn bevor, da der gesamte Trainer-Staff und zahlreiche Spieler den Verein verlassen, was der Meisterfeier einen wehmütigen Beigeschmack gab. Im Eishockey hat der EHC Basel den 25-jährigen Stürmer Marcell Révész mit einem Vertrag für die Saison 2026/27 ausgestattet. Révész stiess während der vergangenen Playoffs vom EHC Arosa zur Mannschaft und hinterliess einen starken Eindruck.

Zudem gab der Club bekannt, dass Verteidiger Marc Aeschlimann für eine weitere Saison bleibt. Sportchef Kevin Schläpfer lobte Aeschlimann für seine Stabilität in der Defensive und seine Fähigkeit, flexibel auf unterschiedliche Spielsituationen zu reagieren. Der EHC Basel hat zudem sieben Testspiele für die Vorbereitung terminiert, beginnend am 14. August in Langenthal und endend am 10.

September in La Chaux-de-Fonds. Drei Heimspiele sind geplant: am 22. August gegen den EHC Olten, am 1. September gegen Olten und am 3.

September gegen den HC Ajoie. Die Gladiators beider Basel sicherten sich mit einem 32:14-Sieg gegen St. Gallen in der vorletzten Runde der Regular Season den dritten Platz. Am 20. Juni steht das letzte Vorrundenspiel gegen Thun an, bevor die Playoffs beginnen.

In der Leichtathletik blieb der Hürdensprinter Jason Joseph aus Oberwil bei seinem zweiten Auftritt in der Diamond League hinter den Erwartungen zurück. Vor einem Jahr hatte er in Rom seinen ersten Sieg in der Serie gefeiert, diesmal wurde er mit einer Zeit von 13,49 Sekunden nur Sechster - eine Viertelsekunde hinter seiner Saisonbestleistung. Im SRF-Interview zeigte sich Joseph enttäuscht: Schade, einfach schade. Er sei gut aus den Startblöcken gekommen, habe sich sehr gut gefühlt, touchierte dann aber mehrfach die Hürden.

In den unteren Ligen gab es weitere Resultate: In der 2. Liga interregional Gruppe 2 gewann Dornach am vorletzten Spieltag mit 3:2 in Dübendorf, kann aber nicht mehr als bester Zweiter aufsteigen. In der 2. Liga Gruppe 2 sicherte sich Kleinhüningen die Meisterschaft mit 67 Punkten, während in der 1.

Liga Frauen der FFV Basel den Aufstieg schaffte. Die Regionalsport-Saison neigt sich dem Ende zu, und viele Teams blicken bereits auf die nächste Spielzeit





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