Regionale HallenbadbankrottePreferenz - Nachbargemeinden beteiligen sich am Neubau

Der Fricker Gemeindeammann Daniel Suter betont die regionale Ausstrahlung des Hallenbadstandorts und verweist auf andere regionale Infrastrukturen, wie den Bahnhof Frick, bei dem Bund und Kanton mit mehr als zwei Dritteln an den Ausbaukosten beteiligt waren. Dieser Abschnitt ist 3227 Zeichen lang.

Die Fricker Anlage muss dringend erneuert werden. Die bestehende Hallen- und Freibadesanlage gilt aus Sicht des Gemeinderats als wirtschaftlich nicht mehr sanierbar. Deshalb soll ein Ersatzneubau die Zukunft des Hallenbadstandorts sichern.

Laut Gemeindeammann Daniel Suter profitiert die ganze Region vom Hallenbad, die finanziellen Lasten liegen bisher aber vor allem bei Frick. Ein Neubau wird eine «faire Finanzierungslösung» angestrebt, wie der Fricker Gemeinderat schreibt. Für den Gemeinderat ist klar: Eine Sanierung der stark in die Jahre gekommenen Anlage kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Für einen Neubau wird eine «faire Finanzierungslösung» angestrebt, wie der Fricker Gemeinderat schreibt





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fricker Anlage Freiberufliche Halle Hallenbad Erneuerung Regionale Ausstrahlung Veranstaltungen Sanierung Vitaminare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stadt Biel stellt Weichen für Migros-Neubau in MadretschDas Wohn- und Geschäftshaus der Migros im Bieler Madretschquartier soll einem Ersatzneubau weichen. Die Bieler Stadtregierung hat am Dienstag die dafür nötige Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung präsentiert.

Read more »

17 Schweizer Pärke zu Gast auf dem BundesplatzZum 10. Mal verwandelt sich der Bundesplatz in Bern am Donnerstag, 21. Mai, in eine kulinarische Bühne für die Schweizer Pärke: Der Nationale Pärke-Markt vereint regionale Spezialitäten, nachhaltige Produkte und Inspirationen für Ausflüge und Ferien in den 17 Regionalen Naturpärken der Schweiz.

Read more »

Mehr Bündner News, weniger Suchchaos: Google führt neue Funktion einWer bei Google gezielt regionale Informationen sucht, verliert schnell den Überblick. Mit «Preferred Sources» soll sich das nun ändern.

Read more »

Umschaltarbeiten: SBB ersetzen Brücke, Autobahn A51 wird erneut mehrfach gesperrtDie Bahnbrücke über der A51 zwischen den Anschlüssen Glattbrugg und Werft (Flughafen) wird von der SBB durch einen doppelspurigen Neubau ersetzt. An der Brücke stehen umfangreiche Arbeiten zur Schalungsdemontage, der Erweiterung der Lehrgerüste, dem Ausbau der Absenkfundamente sowie der Demontage der Verschubbahnen an.

Read more »