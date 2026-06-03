Regina Zindler, bekannt durch "Maschendrahtzaun"-Song, gestorben

Regina Zindler, die durch einen Nachbarschaftsstreit und Stefan Raabs Song "Maschen-Draht-Zaun" berühmt wurde, ist mit 78 Jahren an Krebs verstorben. Ein Rückblick auf ihren ungewöhnlichen Weg ins Rampenlicht und ihr Leben danach.

Die Deutsche Regina Zindler , die durch einen skurrilen Nachbarschaftsstreit und einem daraus entstandenen Song von Stefan Raab bekannt wurde, ist im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben.

Der Fall, der in den 1990er Jahren in einer TV-Sendung gezeigt wurde, drehte sich um einen Maschendrahtzaun, der durch einen Knallerbsenstrauch beschädigt wurde. Zindler verlor den Prozess gegen ihren Nachbarn. Stefan Raab, damals Moderator der Sendung, verarbeitete den Fall in einem humorvollen Country-Song mit dem Titel "Maschen-Draht-Zaun", der die Charts anführte. Der plötzliche Ruhm war für Zindler überwältigend; sie zog nach Berlin und kehrte erst Jahre später zurück.

Später äußerte sie sich versöhnlich über Raab und erhielt Tantiemen aus dem Verkauf der Single. Zuletzt lebte sie zurückgezogen. Ihr Ehemann bestätigte gegenüber der Presse, dass sie im Mai nach langer Krankheit verstarb und anonym beigesetzt wurde





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