Regina Zindler bekannt durch "Maschendrahtzaun"-Lied mit 78 Jahren gestorben

Die durch den Fernsehauftritt und das Lied "Maschendrahtzaun" berühmt gewordene Regina Zindler ist nach langer Krankheit verstorben. Ihr Leben war nach dem TV-Moment von öffentlicher Aufmerksamkeit geprägt, die sie später als Belastung empfand.

Regina Zindler , die durch ihren Auftritt in der Sendung " Richterin Barbara Salesch " und den daraus resultierenden Streit um einen Knallerbsenstrauch an ihrem Maschendrahtzaun bekannt wurde, ist im Alter von 78 Jahren in Zwickau verstorben.

Ihr Lied "Maschendrahtzaun" stand sechs Wochen an der Spitze der Charts und war auch international bekannt. Nach ihrem Fernsehauftritt begann für sie ein Leben in der Öffentlichkeit, das zur Belastung wurde. Fans belagerten ihr Grundstück, stahlen Zaunstücke und beschädigten ihr Haus. Daraufhin zog sie mit ihrem Mann zeitweise nach Berlin, kehrte später nach Sachsen zurück und lebte in den letzten Jahren zurückgezogen.

Den Rummel um den Maschendrahtzaun habe sie verarbeitet. Der Sänger Stefan Waggershausen, der das Lied machte, sagte, er sei nicht mehr böse, da sie damals ihr Einverständnis gegeben habe. Im April wurde bekannt, dass Zindler an Krebs im Endstadium litt. Ihr Mann erklärte, sie bekomme täglich Palliativpflege und er werde bis zum Schluss für sie da sein.

Nun hat sie den Kampf gegen die Krankheit verloren. Die Urnenbeisetzung fand am vergangenen Freitag statt. Ihre letzte Ruhe fand sie in einem Gemeinschaftsgrab, wie es ihr Wunsch war





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