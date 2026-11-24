Das Kantonsspitzenamt Schwyz untersucht das Stipendiensystem. Ein Postulat fordert Verbesserungen, da die Anträge von 2021 auf 2025 stark zurückgegangen sind.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz steht vor der Prüfung eines wichtigen Postulats zur Bildungsförderung. Ein am 17. Juni 2026 eingebrachter Antrag fordert eine umfassende Überholung des bestehenden Systems. Hintergrund dieser Forderung ist ein deutlicher Rückgang der Anträge auf Studienbeiträge. Diese sind von 993 im Jahr 2021 auf 712 im Jahr 2025 gesunken. Zudem liegen die Bezugsquoten im schweizweiten Vergleich tief. Das Ziel der Untersuchung besteht darin, die Wirksamkeit und den fairen Zugang zu den Ausbildungsbeiträgen zu überprüfen.

Rückgang der Anträge löst politische Debatte aus

Die Zahlen des Statistischen Amtes des Kantons Schwyz zeigen einen klaren Trend. Zwischen 2021 und 2025 ist die Anzahl der eingereichten Gesuche um 281 Fälle gesunken. Dieser Rückgang hat im Parlament zu einer Diskussion über die Attraktivität und Zugänglichkeit der Leistungen geführt. Kritische Stimmen verweisen darauf, dass ein solch starker Rückgang auf strukturelle Probleme hindeuten könnte. Andere Akteure betonen jedoch, dass externe Faktoren eine Rolle spielen. Eine pauschale Schuldzuweisung an die aktuellen Förderungsmodalitäten erscheint daher voreilig. Der Regierungsrat erkennt die Sorge an und hat die Prämisse der Überprüfung akzeptiert.

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Vergleiche mit anderen Kantonen sind eingeschränkt möglich

Eine häufige Kritik im Zusammenhang mit den tiefen Bezugsquoten sind Vergleiche mit anderen Schweizer Kantonen. Der Regierungsrat weist in seiner Antwort darauf hin, dass diese Vergleiche oft irreführend sind. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wirtschaftliche Lage und die demografische Struktur variieren stark von Region zu Region. Ein direkter Vergleich der absoluten Zahlen oder Quoten ist daher nur bedingt aussagekräftig. Die Rechtsgrundlagen im Kanton Schwyz weichen zwar in Details ab, stimmen aber weitgehend mit dem Stipendiokonkordat überein. Diese Übereinstimmung soll gewährleisten, dass Studierende auch ausserkantonal angemessen gefördert werden. Dennoch bleibt die Frage offen, ob die lokalen Bedingungen für eine optimale Unterstützung sorgen.

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Offenheit für Anpassungen der Verordnung

Trotz der Einschränkungen bei den Vergleichszahlen zeigt sich der Kantonspolitiker offen für Veränderungen. Der Regierungsrat hat signalisiert, dass er eine Überprüfung der bestehenden Praxis nicht ablehnt. Im Gegenteil, er empfiehlt dem Kantonsrat, das vorgelegte Postulat erheblich zu erklären. Dies ist ein entscheidender Schritt, der den Weg für konkrete Massnahmen freimacht. Sollte der Parlamentarier zustimmen, besteht die Verpflichtung zur Erarbeitung einer Vorlage. Der Regierungsrat wird dabei prüfen, ob Anpassungen der bestehenden Verordnung notwendig sind. Ziel ist es, Hürden abzubauen und die Transparenz für potenzielle Begünstigte zu erhöhen. Eine solche Anpassung könnte dazu beitragen, die Anzahl der Gesuche wieder zu stabilisieren.

Verfahrensablauf und weitere Schritte

Das Postulat initiiert ein fest definiertes politisches Verfahren. Zunächst nimmt der Regierungsrat innert sechs Monaten Stellung zum Antrag. Anschliessend entscheidet der Kantonsrat über die Erheblichkeit des Postulats. Wenn dieser Beschluss gefällt wird, erhält die Exekutive zwei Jahre Zeit. In diesem Zeitraum muss der Regierungsrat dem Parlament einen umfassenden Bericht vorlegen. Dieser Bericht soll mögliche Verbesserungen aufzeigen und die genannten Ziele der Fairness und Wirksamkeit adressieren. Mit der Einreichung des Berichts gilt das Postulat als erledigt. Das Instrument des Postulats erlaubt es dem Parlament, die Regierung in die Pflicht zu nehmen. Es können damit auch Referenden oder Initiativen in Auftrag gegeben werden. Die kommenden Monate sind somit entscheidend für die künftige Ausrichtung der Bildungsförderung im Kanton Schwyz.