Der Regierungsrat Basel-Stadt lehnt die Petition ab, Tram 6 über den Bahnhof SBB zu leiten. Stattdessen bleibt die Linie über die Austrasse erhalten, um die Quartiererschliessung zu sichern.

Der Regierungsrat von Basel -Stadt hat den Beschluss getroffen, die Tramlinie 6 weiterhin über die Austrasse zu führen und sie nicht über den Bahnhof SBB umzuleiten. Diese Entscheidung gilt als endgültig, obwohl eine entsprechende Petition im Parlament eingereicht worden war. Die Verwaltung begründet das Vorgehen primär mit der Notwendigkeit, die bestehende Infrastruktur und die Erschliessung des angrenzenden Quartiers aufrechtzuerhalten.

Verbleib der Tramlinie 6 bestätigt

Die zuständige Behörde wies in ihrer Antwort auf den Vorschlag "Wie wäre es, wenn Tram 6 weiterhin via SBB fahren würde?" klar hin. Der Regierungsrat zeigt zwar Verständnis dafür, dass die aktuelle Umleitung via Marktplatz für bestimmte Pendlergruppen attraktiv sein mag. Eine Änderung der Linienführung ist jedoch nicht vorgesehen. Die bestehende Route durch die Austrasse bleibt also die verbindliche Option.

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Verkehrliche Erschliessung der Austrasse

Das Hauptargument der Regierung liegt in der Netzabdeckung. Ohne die Linie 6 wäre das Gebiet rund um die Austrasse, und insbesondere die Haltestelle Holbeinstrasse, gar nicht oder deutlich schlechter an das Tramnetz angebunden. Die Regierung betont, dass die Linienführung durch die Austrasse die öffentliche Verkehrserschliessung des Quartiers sicherstellt. Es geht dabei um die langfristige Versorgung der Bewohner und Nutzer dieses Stadtteils.

Konkurrenz durch andere Tramlinien

Der Regierungsrat verweist darauf, dass der Bahnhof SBB bereits durch die Linien 1, 8 und 48 gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist. Eine weitere Anbindung durch das 6er-Tram würde diese bestehende Struktur nicht signifikant verbessern. Stattdessen würde der Wegfall der Linie aus der Austrasse zu einer deutlichen Verschlechterung der Lage in diesem spezifischen Areal führen. Die Priorität liegt somit auf der Aufrechterhaltung der lokalen Mobilität.

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Politische Aufträge und Infrastruktur

Zudem erinnert der Regierungsrat daran, dass ein politischer Auftrag besteht, die Gleise in der Austrasse zu erneuern. Führt die Linie 6 weiter auf dieser Strecke, kann die Verwaltung diesen Auftrag umsetzen und zugleich das Angebot im Quartier sichern. Die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur ist also eng mit der Entscheidung für die Linienführung verknüpft. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die bestehende Route beizubehalten.

Kommunikation und weitere Schritte

Dies geht aus einer Mitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements hervor. Die Behörde hat die Petition somit formal abgewiesen, indem sie die aktuellen Verhältnisse als zufriedenstellend für das Gesamtgefüge des öffentlichen Verkehrs darstellt. Die Umleitung via Marktplatz bleibt in Kraft, und es wurden keine weiteren Schritte zur Änderung der Situation eingeleitet. Die Situation ist damit für die betroffene Bevölkerung geklärt.