Regierungschefin Haas und Regierungsrat Oehry vertiefen Beziehungen zu Deutschland in Berlin

Die liechtensteinische Regierungsspitze traf in Berlin auf hochrangige Vertreter aus Politik, Medien und Wissenschaft. Im Mittelpunkt standen die europäische Sicherheitslage und die Intensivierung der bilateralen Beziehungen zur Bundesrepublik.

Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Daniel Oehry reisten am 1. und 2. Juni nach Berlin, um in Gesprächen mit verschiedenen Vertretern der deutschen Politik, Medien und Wissenschaft die Sicherheitslage in Europa und die bilateralen Beziehungen zu vertiefen.

Höhepunkt des Besuchs war der traditionelle Sommerempfang der liechtensteinischen Botschaft, der mit rund 150 hochrangigen Gästen aus Politik, Diplomatie und Medien stattfand. Unter den Anwesenden befanden sich unter anderem Staatssekretär Bernd Krösser, der im Namen der Bundesregierung ein Grußwort überbrachte, sowie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert. In ihren Reden betonten Haas und Oehry die ausgezeichneten Beziehungen zu Deutschland, die auf gemeinsamen Werten und enger nachbarschaftlicher Verbundenheit basieren.

Sie wiesen darauf hin, dass Deutschland nicht nur ein bedeutender Wirtschaftspartner, sondern gerade in der aktuellen Lage auch ein zentraler Verbündeter in sicherheitspolitischen Fragen sei. Neben dem Sommerempfang nutzte Regierungschefin Haas die Gelegenheit zu einem fachlichen Austausch mit Sicherheitsexperten. Regierungsrat Oehry traf seinerseits die deutsche Bundesbildungsministerin Karin Prien zu Gesprächen über bildungspolitische Themen.

Zudem kam er mit der Bundestagsabgeordneten Ellen Demuth, Mitglied des Bildungsausschusses, zusammen. Oehry unterstrich dabei die Bedeutung des internationalen Dialogs, da die Herausforderungen im Bildungsbereich unabhängig von der Größe eines Landes oft ähnlich lägen und ein gegenseitiges Lernen therefore von großem Nutzen sei. Der Berlin-Besuch unterstrich einmal mehr die enge und vielschichtige Partnerschaft zwischen Liechtenstein und der Bundesrepublik Deutschland. Neben der wirtschaftlichen Verflechtung gewinnen die sicherheitspolitische Kooperation und der Austausch in Schlüsselbereichen wie Bildung und Wissenschaft zunehmend an Bedeutung.

Die liechtensteinische Delegation zeigte sich beeindruckt von dem starken Interesse und der Wertschätzung, die dem Fürstentum in deutschen Spitzenkreisen entgegengebracht werden. Die Gespräche wurden als sehr konstruktiv und zukunftsorientiert bewertet, wobei beide Seiten ihre Absicht bekräftigten, die bereits exzellenten Beziehungen weiter zu stärken und neue gemeinsame Initiativen zu prüfen





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