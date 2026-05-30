Regierung will Motorfahrzeugsteuern nachjustieren

Die Regierung im Kanton St. Gallen will die Motorfahrzeugsteuern nachjustieren, um die Kritik an der neuen Berechnungsmethode zu berücksichtigen. Die Gesetzesänderung von 2024, die seit 2026 gilt, hat zu höheren oder tieferen Rechnungen für die Halter von Personenwagen und Motorrädern geführt.

Die Regierung im Kanton St. Gallen will die Motorfahrzeugsteuern nachjustieren, um die Kritik an der neuen Berechnungsmethode zu berücksichtigen. Die Gesetzesänderung von 2024, die seit 2026 gilt, hat zu höheren oder tieferen Rechnungen für die Halter von Personenwagen und Motorrädern geführt.

Die Regierung will eine Nachjustierung durchführen, um eine bessere Balance von Leistung und Energieeffizienz zu erreichen und die Ertragsneutralität sicherzustellen. Die Ankündigung, dass die Korrekturen auf Verordnungsstufe vorgenommen werden können, ohne eine Gesetzesänderung zu benötigen, könnte die Mehrheit des Parlaments dazu bringen, auf eine Gesetzesanpassung zu verzichten. Die Entscheidung wird in der kommenden Juni-Sitzung getroffen





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Motorfahrzeugsteuern Kanton St. Gallen Regierung Nachjustierung Gesetzesänderung

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