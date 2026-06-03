Regierung beschließt Änderung der VVSV: Stärkung des Herdenschutzes und Subventionserhöhung für Rettungsfahrzeuge

Die liechtensteinische Regierung hat Änderungen der Verordnung zur Verhütung und Vergütung von Schäden durch geschützte Tierarten verabschiedet. Die Anpassungen sehen verbesserte Förderungen für den Herdenschutz vor, darunter Beiträge für robuste Zäune und Flugtransporte in entlegene Alpen. Gleichzeitig wurde ein Antrag zur Subventionserhöhung für Rettungsfahrzeuge auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen reagieren auf die regelmäßige Anwesenheit von Wölfen und orientieren sich am schweizerischen Vorbild.

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. Juni 2026, eine Abänderung der Verordnung über die Verhütung und Vergütung von Schäden durch spezifisch geschützte Tierarten ( VVSV ) beschlossen.

Die VVSV regelt Maßnahmen zum Schutz von Weidetieren vor großen Beutegreifern wie dem Wolf und die Entschädigung für entstandene Schäden. Angesichts der zunehmenden Wolfspräsenz in Liechtenstein wurde die Verordnung angepasst, um den Herdenschutz zu stärken. Die Änderungen umfassen die Einführung eines Beitrags für den Einsatz schwererer Zaunsysteme sowie eine Vergütung für den Flugtransport von Schutzmaterial in abgelegene Alpgebiete.

Zudem hat die Regierung einen Bericht und Antrag zur Vorprüfung einer parlamentarischen Initiative verabschiedet, die eine Erhöhung der Subventionssätze für Rettungs- und Transportfahrzeuge von 50 auf 100 Prozent der Anschaffungskosten vorsieht. Diese Maßnahmen sollen den Schutz von Weidetieren verbessern und die Konflikte mit geschützten Tierarten minimieren, während gleichzeitig die finanzielle Belastung für Landwirte und Alpbetriebe gemindert wird. Die Ausrichtung erfolgt dabei in enger Anlehnung an das schweizerische Modell, das als bewährter Rahmen für den coexistence von Weidewirtschaft und Wildtierpopulationen gilt





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