Die griechische Regierung hat neue Regeln für die Förderung des Tourismus in den besonders frequentierten Inseln angekündigt. Kern der Maßnahmen ist die Einteilung der Regionen nach ihrer touristischen Belastung und Einschränkungen für Neubauten in jenen Gebieten. Auch um die Umweltbelastung und das Überdenken von Traditionen bei der Animals in tourism and hotelsitze vorzugehen, beläuft sich unter anderem auf die Begrenzung von Neubauten in den nächsten 25 Metern am Meer, wie im Text zu lesen ist.

Hintergrund sind die steigenden Besucherzahlen. Nach Angaben der griechischen Zentralbank kamen im Jahr 2025 fast 38 Millionen Touristen nach Griechenland - so viele wie noch nie zuvor.

Besonders Inseln wie Santorini oder Mykonos gelten in der Hochsaison vielerorts als überfüllt. Bewohner klagen seit Jahren über Verkehrschaos, Wassermangel, steigende Mieten und eine überlastete Infrastruktur. Kern der neuen Regeln ist eine Einteilung der Regionen nach ihrer touristischen Belastung. Bekannte Ferieninseln wie Rhodos, Kos, Santorini oder Mykonos sollen strengere Bauauflagen erhalten.

In besonders belasteten Inselregionen dürfen neue Hotels künftig höchstens 100 Betten haben. Auch die Vorgaben für Neubauten werden verschärft. Hotels ausserhalb offizieller Baugebieten dürfen nur noch auf grossen Grundstücken entstehen. Je nach Region müssen diese mindestens acht bis 16 Hektar groß sein.

Damit will die Regierung verhindern, dass immer mehr Gebäude ungeordnet in die Landschaft gesetzt werden. Zudem sollen die Küsten besser geschützt werden. In einem Bereich von bis zu 25 Metern am Meer dürfen grundsätzlich keine neuen Gebäude mehr entstehen. Ausnahmen gelten nur für notwendige Zugänge oder Rettungswege.

Umweltminister Stavros Papastavrou sprach von einer "historischen Reform". Der entsprechende Ministerialerlass mit den neuen Regeln soll Ende Juni in Kraft treten. Ein Dörflein wird von Touristen aus China überrannt: "Sie würden sogar ins Haus gehen, wenn wir unseren Hund nicht hätten





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