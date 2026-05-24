Regeln für Kreditlinie für Fluggesellschaften beschlossen

Der brasilianische Währungsrat - Conselho Monetário Nacional - hat die regulen fallende Kreditlinie nach Covid-19 für Fluggesellschaften beschlossen. Insgesamt stehen der Branche bis zu eine Milliarde brasilianischen Real (rund 160 Millionen Euro) zur Verfügung.

Die Mittel sollen einzig und allein zur Finanzierung des Betriebskapitals verwendet werden. Hintergrund sind die stark gestiegenen Betriebskosten der Airlines, insbesondere beim Kerosinpreis, infolge der Spannungen im Nahen Osten. Anspruch auf die Kredite haben brasilianische Fluggesellschaften im regulären Inlandsverkehr, die auf einer noch zu publizierenden Liste des brasilianischen Hafen- und Flughafenministeriums stehen. Der maximale Betrag pro Airline oder Unternehmensgruppe liegt bei 1,6 Prozent des Bruttoumsatzes von 2025.

Gleichzeitig gilt eine Obergrenze von 330 Millionen brasilianischen Real pro Unternehmen. Die Kreditlinie wurde bereits Anfang April per provisorischem Dekret geschaffen worden und soll die wirtschaftlichen Folgesch lassen der steigenden Treibstoffpreise für die Luftfahrtbranche absorbieren. Brasilien prüft erneut Kauf eines neuen Präsidentenflugzeugs





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luftfahrt Nachrichten Währungsrat Kreditlinie Fluggesellschaften Operationskapital Airlines Treibstoffpreise Forschungsliste Obergrenze Präsidentenflugzeug Einfluss Auf Die Wirtschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julius Bär enttäuscht beim Neugeldwachstum und bekräftigt ZielDer Nahostkonflikt und verschärfte Compliance-Regeln bremsen das Wachstum der Privatbank.

Read more »

Trump droht Flughäfen in Sanctuary Cities mit SanktionenDie US-Regierung droht Flughäfen von Städten zu sanktionieren, die nicht mit ICE kooperieren. Die Regierung von Donald Trump erwägt massive Eingriffe in den internationalen Luftverkehr, weil einige Städte in den USA bei Abschiebungen nicht eng genug mit den Behörden kooperieren. Fluggesellschaften warnen vor Chaos an großen Flughäfen. Die Regierung will den Einsatz von Zoll- und Grenzschutzpersonal an Flughäfen in solchen Städten reduzieren. Betroffen wären Flughäfen im Großraum New York wie JFK und Newark, aber auch Washington-Dulles oder Portland. Chicago, Los Angeles und San Francisco stehen ebenfalls im Visier. Der Plan soll nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umgesetzt werden. Die Folgen wären gravierend: Internationale Flüge könnten nicht mehr regulär abgefertigt werden. Fluggesellschaften müssten Verbindungen streichen oder auf andere Flughäfen ausweichen. Besonders kompliziert ist die Situation, da internationale Reisende oft nicht an ihrem endgültigen Zielort landen. Die Regierung von Donald Trump versucht seit Langem, den Druck auf Sanctuary Cities zu erhöhen. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump versucht, Fördergelder für Städte zu streichen, die sich weigern, enger mit ICE zusammenzuarbeiten. Gerichte stoppten damals mehrere Maßnahmen. Jetzt könnte die Luftfahrt direkt zum politischen Druckmittel werden. Heimatschutzminister Mullin argumentiert, dass es widersprüchlich sei, wenn Städte internationale Flüge abfertigten, gleichzeitig aber bei der Durchsetzung von Einwanderungsregeln nicht mit den Bundesbehörden kooperierten. Die Idee sorgt für Nervosität in der Reise- und Luftfahrtbranche. Vertreter von Airlines haben die Regierung bereits davor gewarnt, dass internationale Verkehrsströme nicht einfach kurzfristig umgeleitet werden können. Flughäfen wie JFK oder Los Angeles sind zentrale Drehkreuze für Transatlantik- und Pazifikverbindungen.

Read more »

Süchtig machende Games: Neue Regeln für PEGI-AltersfreigabenNeue Altersfreigabe-Kriterien für Games

Read more »

Europäische Gewerkschaften erhöhen Druck auf Lufthansa, Air France, Virgin Atlantic und Co. wegen Vorwürfen gegen US-CatererEuropäische Luftfahrtgewerkschaften wollen Fluggesellschaften wegen mutmaßlicher Arbeitsrechtsverletzungen beim Cateringanbieter Flying Food Group stärker unter Druck setzen.

Read more »