Ein Schweizer Rettungsdienst verhält ein hochentwickeltes Patientenisolationssystem, um zwei Ebola-exponierte Personen aus Nigeria zu retten. Die Aufklärung zeigt Entstehung, Technik und Nutzen des Systems.

Eine Schweizerin, die im Zusammenhang mit einer Ebola -Infektion aus Nigeria in die Schweiz zurückgekehrt ist, steht nun im Fokus der medizinischen Dringlichkeit. Die Rega, das Schweizer Rettungsdienstunternehmen, betreibt seit der Epidemie 2014 ein spezielles Transportsystem namens Patientenisolationseinheit (PIU), welches Luftwege von hochinfektiösen Krankheiten abwehrt.

Das Gerät fungiert als chemie‑dichte Hülle, durch die Luft ausschließlich über Hochleistungs‑Partikelfilter fließt und damit die Umwelt sowie das Besatzungspersonal vor dem Virus schützt. Die Einsatzstrukturen des PIU wurden von Rega‑Chefarzt Roland Albrecht präzise entwickelt, damit der Transport von Patienten mit Ebola, COVID‑19 oder anderen sorgt, die eine hochkontagiöse Pathogenität besitzen, gleichzeitig mit medizinischer Versorgung konfrontiert ist und keine Gefahr für das Team darstellt.

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Zwei Schweizer Bürger in Nigeria infiziert

Auf dem Tag der Wiederholung der Evakuierung flugs wurde die geschäftige Mannschaft bei einer zweiten Person im Flugzeug, die ebenfalls mit Ebola exponiert war, beobachtet. Beide Personen - die Ärztin des Verfassers und ihr Ehemann - sind schweizerische Staatsbürger. Der Mann arbeitet bei der Schweizer Botschaft in Nigeria, die Frau hat während eines Besuchs im benachbarten Uganda das Virus aufgenommen. Während des Fluges befanden sich beide Patienten in einem geschlossenen PIU, das sorgfältig mit Feuchtigkeits‑ und Luftdruckmanagement ausgestattet ist.

Die Versorgung im Flug dauerte mehrere Stunden, doch das System gewährleistete - dank der Kantilever‑Filter - eine nahezu keimfreie Innenluft, sodass medizinische Interventionen ohne zusätzliche Schutzkleidung durchgeführt werden konnten. Nach Ankunft in der Schweiz wurden die Patienten in isolierte Stationen des Universitätsspitals Genf beziehungsweise des Universitätsspitals Zürich gebracht. Die PIU wurde bei Ankunft aus der Hülle genommen und die Patientinnen beziehungsweise Patienten in reguläre medizinische Isolationseinrichtungen verlegt.

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Rega Transportiert über Hundert Patienten

Insgesamt hat die Rega das PIU seit der Corona‑Pandemie im Jahr 2020 eingesetzt und damit mehr als hundert Personen in sichere Transportbedingungen gebracht. Im Laufe der Zeit hat sich das Konzept als effiziente Lösung gegen hochinfektiöse Fußabdrücke bewährt, wobei die Luftverflüssigung, die Beispiele für die Hülsenstruktur und die Einhaltung strikter Prozedurleitlinien entscheidend sind. In einem gemeinsamen Abschlussbericht betonen die Rega‑Zusammenhänge, wie die Technik und das Management zur sicheren Erholung aller Beteiligten beitragen.

Diese Entwicklungen demonstrieren die Notwendigkeit eines modernen, luftgesicherten Transportkonzepts bei pandemischen Bedrohungen. Das PIU steht dabei als modulares, portables Sicherheitsgerät im Mittelpunkt der Diskussion um globale Impf- und Gesundheitsstrategien, bei denen Sterilität und Versorgung Waffen gegen Viren.