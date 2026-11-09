Rega rettet unterkühlten Jungen in La Neuveville mit Helikopter

Die Schweizerische Rettungsflugwacht hat einen sechsjährigen Jungen in La Neuveville gerettet. Nach einem Vorfall in der Pilouvi-Schlucht erfolgte der Transport per Helikopter.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega hat am Sonntagabend in der Gemeinde La Neuveville einen lebensbedrohlichen Notfall abgewendet. Ein sechsjähriger Junge litt unter starker Unterkühlung, nachdem er in einer Schlucht in Not geraten war. Die Rettungskräfte der Rega und der Kantonspolizei arbeiteten eng zusammen, um das Kind sicher aus dem unwegsamen Gelände zu befreien.

Am Montag bestätigte die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega die Details des Einsatzes. Der Vorfall spielte sich in der sogenannten Pilouvi-Schlucht ab, einem Gelände, das aufgrund der topografischen Gegebenheiten besondere Herausforderungen für Einsatzteams darstellt. Die Wetterbedingungen vor Ort waren für einen Helikoptereinsatz alles andere als ideal, da starker Regen und dichter Nebel die Sichtweite erheblich einschränkten.

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Schwierige Wetterbedingungen erschweren Rettung

Die schwierigen Wetterverhältnisse erschwerten die Rettung vor Ort massiv. Regen und Nebel reduzierten die Sichtweite auf ein Minimum, was die Landemanöver des Helikopters zu einem hochriskanten Unterfangen machte. Um die Einsatzkräfte am Boden und im Cockpit nicht durch blendende Lichtstrahlen zu gefährden, musste die Crew das Scheinwerfersystem des Helikopters herunterdrehen. Diese Entscheidung erhöhte die operative Komplexität der Mission weiter, da die Orientierung in der dunklen, nebligen Schlucht zusätzlich erschwert wurde.

Evakuierung über Waldlichtung statt direkter Landung

Da eine direkte Landung im Schluchtgelände aufgrund der Enge und der Bedingungen nicht möglich war, wählten die Retter einen alternativen Evakuierungsweg. Eine Notärztin der Rega versorgte den unterkühlten Jungen zunächst vor Ort und sorgte für die erste medizinische Stabilisierung. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Kantonspolizei transportierten sie das Kind zu Fuß zu einer rund zwanzig Meter entfernten Waldlichtung. Diese Lichtung bot genügend Platz und Stabilität, um eine sichere Bergung durch die Seilwinde des Helikopters zu ermöglichen.

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Medizinischer Transport ins Krankenhaus

Sobald die Seilwinde beide Rettungskräfte und das Kind an Bord gehoben hatte, wurde der Transport ins nächste geeignete Spital aufgenommen. Die Crew flog den Patienten unter Beachtung aller medizinischen und operativen Sicherheitsstandards ab. Die schnelle Intervention der Notärztin und die präzise Koordination mit der Polizei waren entscheidend, um die Lebensgefahr für den sechsjährigen Patienten zu bannen. Der Zustand des Kindes nach dem Transport wurde von der Rega als stabil eingestuft, wobei eine weitere ärztliche Beobachtung im Krankenhaus erfolgte.

Dieser Einsatz unterstreicht die besondere Herausforderung, die extreme Wetterlagen für die Luftrettung darstellen. Die Kombination aus technischer Präzision, medizinischer Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit lokalen Polizeikräften zeigt die Effizienz der Schweizer Rettungssysteme auch unter widrigsten Bedingungen. Die Rega bleibt in der Lage, auch in schwer zugänglichen Gebieten wie den Schweizer Alpen und Schluchten lebensrettende Hilfe zu leisten, wenn die Infrastruktur am Boden versagt oder zu langsam ist.