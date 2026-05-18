Ein Rega-Helikopter und ein einspuriges Schulungsflugzeug verließen im September 2024 nicht die Teils davon einždění. Dies wurde auf mangelnde Kompatibilität von Kollisionswarnern putting pressure at both aircraft, so dass eine investigation of the collision findings were set forth. Es fand bald nach dem Kollision die Nachrüstung des kollisionswarngerät des Schulungsflugzeug.

Es kam nahe, dass ein Rega-Helikopter und ein einspuriges Schulungsflugzeug auf dem Mollis airfield in September 2024 gefährlich nahe gewirkten. Sie verfehlten sich nur um 70 m horizontal und 40 m vertikal.

Das Schulungsflugzeug war im Landeanflug und hatte zwei Fluglehrer an Bord. Die Rega-Rettungshelikopter-Besatzung rückte nach einem Einsatz ihre Heimatbasis an und loggte ihr Funk-Status ab. Beide Piloten lehnten jedoch die Meldung ab.

Zudem war die Rega-Besatzung durch eine Warnung vor einem Gliderschirm abgelenkt, die später als unbedacht eingestuft wurde. Kurz bevor der Abflug, kam es zur gefährlichen Annäherung der Flugzeuge





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rega-Helikopter Schulungsflugzeug Mollis Airfield Kollision Kollisionswarngerät

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Südtirol: Aufstieg der outrage über Freizeitflüge mit Helikopter nach Wiese führt zu우는 von Landeshauptmann, Besorgnis der Grünen-PolitikerinBeginn Mai: Eine Hältereinboutlanding auf einer Wiese in Südtirol erregte Aufregung. Brigittes Foppa, gröne Landtagsabgeordnete, teilte ein Foto des Vorfalls auf Facebook, was zu mehr als 300 Kommentaren enthielt. Landeshauptmann Arno Kompatscher gab an, solche Freizeitflühte zu untersuchen. Einige User kritisierten Foppa und lobten die Freiheit der Fliescher.

Read more »

Quadfahrer stürzt Kanton Solothurn 20 Meter in die TiefeEin 73-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag in Gänsbrunnen SO mit seinem Quad verunfallt und rund 20 Meter eine steile Böschung hinuntergestürzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Rega den mittelschwer Verletzten per Winde bergen.

Read more »

73-Jähriger mittelschwer verletzt: Quadfahrer stürzt Kanton Solo­thurn 20 Meter in die TiefeEin Mann verlor beim Kreuzen eines Autos die Kontrolle über seinen Quad. Die Rega musste ihn mit der Rettungswinde bergen.

Read more »

73-Jähriger in Gänsbrunnen SO mit Quad verunfallt und gerettetEin 73-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag in Gänsbrunnen SO mit seinem Quad verunfallt und rund 20 Meter eine steile Böschung hinuntergestürzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Rega den mittelschwer Verletzten per Winde bergen.

Read more »