Reform UK feiert historische Erfolge bei britischen Kommunalwahlen – Labour erleidet schwere Verluste

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Grossbritannien erzielt Reform UK unter Nigel Farage deutliche Zugewinne, während Labour massive Verluste hinnehmen muss. Die traditionelle politische Landschaft wird infrage gestellt.

Die ersten Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen in Grossbritannien deuten auf einen deutlichen Erfolg der rechtspopulistischen Partei Reform UK hin. Der Vorsitzende Nigel Farage feierte mit seiner Partei mehr als 350 gewonnene Mandate in kommunalen Gremien, während die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer schwere Verluste hinnehmen musste.

Insgesamt verlor Labour über 250 Sitze, und auch die oppositionellen Konservativen büssten etwa 160 Mandate ein. Besonders bemerkenswert ist der Sieg von Reform UK in Newcastle under Lyme in den Midlands, wo die Partei die absolute Mehrheit in einem Bezirksrat errang. Farage sprach von einem historischen Wandel in der britischen Politik und betonte, dass die traditionelle Unterscheidung zwischen rechts und links angesichts der starken Zugewinne seiner Partei in früheren Labour-Hochburgen obsolet sei.

Die Auszählung der Wahlen zu den Regionalparlamenten in Schottland und Wales sollte erst am Freitag beginnen, doch Umfragen deuten darauf hin, dass Labour dort ebenfalls ein desaströses Ergebnis erwarten muss. Die Unabhängigkeitsparteien SNP in Schottland und Plaid Cymru in Wales könnten stärkste Parteien werden, während Labour auf den dritten Platz hinter Reform UK abrutschen könnte. Die politische Landschaft in Grossbritannien scheint sich grundlegend zu verändern, und die etablierten Parteien stehen vor grossen Herausforderungen





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