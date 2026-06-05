Reform der EU-Fluggastrechte: Entschädigungsregeln bleiben weitgehend unverändert

Nach langen Verhandlungen zeichnet sich bei der Reform der EU-Fluggastrechte eine überraschende Wende ab: Die bisher umstrittenen Entschädigungsregeln für Verspätungen und Annullierungen sollen weitgehend bestehen bleiben. Fluggesellschaften müssen künftig zudem innerhalb von 48 Stunden einen Link zu einem Entschädigungsformular bereitstellen und die Gründe für Störungen offenlegen. Regionalflughäfen sollen leichter an Staatshilfen kommen, und hohe Kerosinpreise gelten nicht als Grund für eine Entschädigungsfreiheit.

Nach monatelangen Verhandlungen zeichnet sich bei der Reform der EU- Fluggastrechte eine überraschende Wende ab. Die bislang umstrittenen Entschädigung sregeln für Verspätung en und Annullierung en sollen offenbar weitgehend unverändert bleiben.

Nach Informationen des Portals Politico bleibt die Schwelle von drei Stunden Verspätung bestehen. Passagiere hätten weiterhin Anspruch auf 250 Euro bei Flügen bis 1500 Kilometer sowie 400 Euro bei Strecken zwischen 1500 und 3500 Kilometern. Für längere Flüge über 3500 Kilometer sind 300 Euro bei Verspätungen zwischen drei und vier Stunden sowie 600 Euro bei mehr als vier Stunden oder bei Annullierungen vorgesehen.

Neu ist eine Verpflichtung für Fluggesellschaften, betroffenen Reisenden innerhalb von 48 Stunden nach der planmäßigen Ankunft einen Link zu einem Entschädigungsformular zuzusenden. Zudem müssen Airlines die Gründe für die Störung offenlegen und gegebenenfalls darlegen, welche außergewöhnlichen Umstände sie von einer Entschädigungspflicht befreien sollen. Ein weiterer zentraler Punkt der geplanten Reform betrifft die Unterstützung von Regionalflughäfen. Flughäfen wie Friedrichshafen, Kassel und Linz sollen leichter Zugang zu Staatshilfen erhalten, um ihre Infrastruktur zu erhalten und auszubauen.

Dies soll sicherstellen, dass auch weniger frequentierte Regionen weiterhin an den europäischen Luftverkehr angebunden bleiben und nicht von der klassischen Fluggastrechte-Regelung benachteiligt werden. Gleichzeitig wird betont, dass hohe Kerosinpreise nicht als außergewöhnlicher Umstand gelten, der Fluggesellschaften von der Entschädigungspflicht befreit. Die EU-Kommission macht deutlich, dass gestiegene Betriebskosten grundsätzlich im unternehmerischen Risiko der Airlines liegen und nicht auf die Passagiere abgewälzt werden dürfen. Insgesamt signalisiert die Entwicklung, dass die EU an einem ausgewogenen Verbraucherschutz festhält, ohne den Luftverkehrsunternehmen unzumutbare Belastungen aufzuerlegen.

Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, das Verfahren für Passagiere zu vereinfachen und die Transparenz zu erhöhen, während gleichzeitig klare Grenzen für die Inanspruchnahme von Entschädigungen gezogen werden. Die Reform soll voraussichtlich in den kommenden Monaten finalisiert werden und könnte danach in Kraft treten, sobald die Mitgliedstaaten zugestimmt haben





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