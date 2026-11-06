Referendum gegen Sparmassnahmen bei Pflegeinitiative in St. Gallen

Im Kanton St. Gallen dürfte das Referendum gegen die Sparmassnahmen zustande kommen. Die SP reicht am Montag über 4500 Unterschriften ein.

Im Kanton St. Gallen dürfte das Referendum gegen die Sparmassnahmen bei der Umsetzung der Pflegeinitiative zustande kommen. Die SP Kanton St. Gallen kündigt an, am Montag mehr als 4500 Unterschriften bei der Staatskanzlei einzureichen, damit das Stimmvolk über die Kürzungen entscheiden kann.

Die Übergabe der Unterschriften ist am Montag um 14.00 Uhr im Rahmen einer Kundgebung auf dem Klosterplatz geplant. Die kantonale SP hat dies am Freitag in einem Communiqué mitgeteilt.

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Vom Kantonsrat beschlossene Kürzungen bei der Pflegeinitiative

Die vom Kantonsparlament beschlossenen Sparmassnahmen betreffen die kantonale Umsetzung der Pflegeinitiative. Gegen diese Kürzungen richtet sich das Referendum, das die SP gemeinsam mit Berufsverbänden und Gewerkschaften unterstützt.

Konkret sollen Studierende keine Beiträge mehr erhalten, die bei Beginn der Ausbildung zur Pflegefachperson das 50. Lebensjahr vollendet haben. Bisher lag diese Grenze bei 55 Jahren. Ebenfalls leer gehen sollen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger aus, die bei Ausbildungsbeginn das 27. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Bisher lag die Grenze bei 25 Jahren.

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Laut den Angaben wird durch die Massnahmen eine jährliche Einsparung von 1,3 Millionen Franken erwartet. Die Partei argumentiert, dass dieser Betrag in keinem Verhältnis zur Bedeutung der Ausbildungsförderung im Pflegebereich stehe.

SP wirft rechtsbürgerlichem Parlament Abbau vor

Die SP Kanton St. Gallen lehnt den Abbau durch das Parlament ab und bezeichnet die Mehrheit im Kantonsrat als rechtsbürgerlich dominiert. Ein solcher Abbau werde nicht hingenommen, teilte die Partei mit.

Die Partei verweist darauf, dass das Stimmvolk der kantonalen Umsetzung der Pflegeinitiative vor zwei Jahren deutlich zugestimmt habe. Aus Sicht der SP widerspricht die Kürzung diesem klaren Volksentscheid. Die Argumentation stützt sich damit auf den Willen der Stimmberechtigten.

Noam Leiser, Präsident der SP Kanton St. Gallen, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass neben den Unterschriftensammlungen auf der Strasse auch das neue E-Collecting genutzt worden sei. Einige Dutzend Unterschriften hätten dadurch elektronisch gesammelt werden können.

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Erfolgreiche Sammelfrist und nächste Schritte

Das Referendum gilt als zustande gekommen, wenn mindestens 4000 gültige Unterschriften vorliegen. Die SP teilt mit, dass trotz einer knappen Sammelfrist genügend gültige Unterschriften gesammelt werden konnten.

Nach der Einreichung bei der Staatskanzlei am Montag wird das Stimmvolk über die vom Kantonsrat beschlossenen Sparmassnahmen entscheiden. Die Kundgebung auf dem Klosterplatz dient der Partei dazu, den Protest gegen die Kürzungen öffentlich sichtbar zu machen.