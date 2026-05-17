Die Ausfuhr von Rindfleisch, einschließlich des Drucks an Riester, ist um 20 Prozent zurückgegangen. Die Mitgliedsunternehmen klagen über bürokratische Hürden und steigende kosten für Richtlinien. Großbritannien trat Ende Januar 2020 aus der EU aus und ist seit 2021 auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts.

Die Ausfuhr von Rindfleisch ist um gut 20 Prozent zurückgegangen. Sowohl Rindfleisch als auch Lammfleisch wurden um mehr als 15 Prozent zurückgegangen. Die Mitgliedsunternehmen beschwerten sich über bürokratische Hürden und steigende Kosten für Richtlinien.

Großbritannien trat Ende Januar 2020 aus der EU aus und ist seit 2021 auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. Dennoch besteht die Möglichkeit eines in letzter Minute vereinbarten Freihandelsabkommens, das zu bürokratischen Hürden und Handelshemmnissen führt. Hohe Kosten für Zertifikate erschweren die Branche. Die laufende Jahresgebühr für Exportzertifizierungen überschreitet mittlerweile die 50 Millionen Pfund.

Die Freihandelsrechnung entbindet jedoch weitere Herausforderungen für die Branche. Eine Zusammenarbeit zwischen dem British Meat Processors' Association (BMPA) und dem EU-Ausschuss des britischen Oberhauses könnte den EU-SPS-Vertrag vorstellen. Es dient der Vereinfachung von Kontrollen von Lebensmitteln sowie lebenden Tieren, Futtermitteln und Saatgut. Die EU bleibt weiterhin größter und erreichbarer Absatzmarkt für das vereinigte Königreich. Daher sollten sie an die EU-Europě angeschlossen bleiben





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agriculture Reductio Der Rindfleisch-Exporte Um 20 Prozent Beschwerden Über Bürokratische Hürden Großbritannien Trat Am Ende Januar 2020 Aus De Spitzenstunden Für Grenzkontrolltätigkeit Und Rezepte Für SPS-Abkommen Mit Der EU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mehrere Finanzierungen für die Schweizer Politik: Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber anDie Wirtschaftskammer Economiesuisse hat die Liste der Finanzierungen der Schweizer Politik veröffentlicht. Unter anderem werden die Finanzierungen von Parteien und Verbänden analysiert.

Read more »

Swiss Life-Aktie stützt sich auf optimistische Prognose von BerenbergDie Swiss Life-Aktie legt am Freitag um 1,67 Prozent zu und beendet damit eine Verkaufswelle, die sie im April um mehr als 11 Prozent nach unten gespült hatte. Die Gegenbewegung wird auf eine sehr optimistische Prognose von Berenberg zurückgeführt, die eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 979 Franken für die Aktie bestätigt hat.

Read more »

Millionen für die Schweizer Nati: Das Problem hat die Fifa damit nicht gelöstDer Weltverband schwimmt im Geld und erhöht die Antrittsprämien für die Teilnehmer der WM 2026. Das entlastet zwar deren Budgets, beseitigt aber nicht die finanzielle Ungerechtigkeit.

Read more »

Wildschweine: Jagdgesellschaften im Aargau vor Risiken und HerausforderungenDie Jagdgesellschaften im Aargau stehen vor dem Risiko, wenn sie die Vorschriften nicht einhalten, da die Schwarzkittel in den landwirtschaftlichen Kulturen erhebliche Schäden anrichten. Im vergangenen Jahr summierte sich die Schadenssumme auf rund 460'000 Franken, was fast die Hälfte der Einnahmen ausmacht, die der Kanton aus der Verpachtung der Jagdreviere generiert. Wildschweine sind im Zurzibiet weit verbreitet, und die Jagdgesellschaften, die der Stufe 1 zugeordnet werden, sind sechs aus dem Bezirk. Mit dem kantonalen 'Massnahmenplan Wildschwein' sollen die Wildschäden reduziert und 'ausserordentliche Wildschadensituationen, die durch Wildschweine verursacht werden', verhindert werden. Besonders betroffen sind die Jagdgesellschaften im Zurzibiet.

Read more »