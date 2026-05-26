Reduced Asian Tiger Midge Population in Bern's Fruit Market Area

The city of Bern has been working to reduce the population of Asian Tiger Midge, an invasive species that can transmit diseases, in the Fruit Market Area. The treatment of water bodies with a biological larvicide has been ongoing since May and is expected to continue until the end of October. The population has been monitored and no new cases have been found in the Matte area, indicating a lack of an established population. No cases have been found outside the Fruit Market Area either, suggesting that the population is limited to this specific area. The Asian Tiger Midge was first found in the Canton of Ticino in 2003 and has been found in Bern since 2019. The city has been treating water bodies to prevent the spread of diseases transmitted by the Midge, but no cases have been reported in Switzerland so far.

Mit gezielter Massnahme und der Mithilfe der Bevölkerung konnte der Bestand an asiatischen Tigermücken im Berner Obstbergquartier weiter reduziert werden. Die tagaktive Stechmücke gilt als invasiv und kann Krankheitserreger übertragen.

Die Bekämpfung wird, wie in den Vorjahren, auch 2026 vorläufig fortgesetzt: Von Mai bis voraussichtlich Ende Oktober werden monatlich alle Schächte mit stehendem mit einem biologischen Larvizid behandelt. Dieses wirkt gezielt gegen Mückenlarven und ist für Menschen und andere Tiere unbedenklich, wie der Stadtberner Gemeinderat in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die Bevölkerung wird gebeten, auch weiterhin Wasseransammlungen zu vermeiden, da die Mücken Eier in stehendesablegen. 2024 wurde im Mattequartier eine Tigermücke gefunden.

Im Rahmen eines Monitorings wurden keine weiteren Exemplare nachgewiesen. Dies deutet laut Stadt darauf hin, dass es in der Matte keinen etablierten Bestand gibt. 2025 wurden ausserhalb des Obstbergquartiers keine Exemplare gefunden. Die asiatische Tigermücke wurde 2003 erstmals in der Schweiz, im Kanton Tessin gefunden. Um das Jahr 2019 wurden auch in Bern erste Exemplare bestimmt.

Die Mücken konnten sich im Obstbergquartier etablieren und werden seit einigen Jahren bekämpft. Sie können Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen. Gemäss der Stadt wurden in der Schweiz bisher keine solchen Übertragungen festgestellt und das Risiko dafür ist sehr gering





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asian Tiger Midge Invasive Species Bekämpfung Larvicide Monitoring Fruit Market Area Canton Of Ticino Switzerland Dengue Chikungunya Zika

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fünf italienische Taucher bei Tauchgang auf den Malediven getötet, Fehler bei Suche nach Tieren?Italian divers found dead at depth, local dive fan searches for error

Read more »

Supporting Victims of Sexual Violence: A Call for ReformThe news text highlights the case of Claudia Wuttke, who was allegedly subjected to 67 instances of sexual violence by her ex-partner over a period of 16 years. The reform of the German criminal code in 2016 reduced the statute of limitations for certain sexual offenses from 20 to 5 years. However, most sexual offenses in Germany expire after five years, unless additional aggravating circumstances are present. This has led to the acquittal of perpetrators in many cases, even when they have committed additional violent acts. The text also discusses the need for more awareness and support for victims to come forward and seek justice.

Read more »

Winterthur: Numerous parking violations reported to police, fines for illegal parkingThe Winterthur police received numerous reports of parking violations over the weekend. They found a total of 66 illegally parked vehicles on the Reitplatzstrasse and 100 on the Holzwingertrasse on Sunday, May 24, 2026. Fines for illegal parking are 6 CHF and last for up to two hours. Winterthur is described as 'really bad' and is often visited by people outside the downtown area. The inconvenience of finding a parking space for an hour with a blue zone or for two hours with a maximum parking duration of two hours is mentioned.

Read more »