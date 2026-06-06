Red Bull Cliff Diving feiert historische Premiere in Florida

Erstmals macht die Red Bull Cliff Diving World Series an der US-Golfküste Halt. In St. Petersburg springen die besten Klippenspringer vom St. Pete Pier in die Tampa Bay und schreiben Geschichte.

Die Red Bull Cliff Diving World Series 2026 macht erstmals Halt an der US-Golfküste, genauer gesagt in St. Petersburg , Florida . Vom 5. bis 6. Juni werden die weltbesten Klippenspringer vom neu gestalteten St. Pete Pier in die Tampa Bay springen und um wertvolle Meisterschaftspunkte kämpfen.

Diese neue Location verspricht ein sonnenüberflutetes Spektakel vor der Kulisse des Golfs von Mexiko, wobei die Elite der Cliff Diver vom historischen Pier in das kristallklare Wasser der Bucht springen wird. Für die Athleten ist dieser Wettkampf nicht nur ein weiterer Stopp in der Saison, sondern die Chance, als erste Sieger in die Annalen dieser neu geschaffenen Station einzugehen und damit ein neues Kapitel in der Geschichte der Red-Bull-Weltcup-Serie zu schreiben.

Während die Saison bereits mit dem zweiten Stopp in vollem Gange ist und die Springer um eine gute Ausgangsposition in der Gesamtwertung ringen, kommt diesem historischen Debüt in Florida eine besondere Bedeutung zu. Die Organisatoren erwarten tausende Zuschauer, die das atemberaubende Ereignis live vor Ort verfolgen wollen, was die wirtschaftliche und sportliche Bedeutung des Events für die Region unterstreicht.

Die Kombination aus sportlicher Höchstleistung, der einzigartigen Landschaft der Tampa Bay und dem Flair der Sunshine City macht diesen Wettbewerb zu einem Highlight im diesjährigen Kalender. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die weiteren Stationen der Weltmeisterschaft, die die Springer in den nächsten Monaten bis zum Saisonfinale im Herbst führen werden. Die internationale Medienresonanz auf diese Premiere ist bereits jetzt groß, da die Serie stetig wächst und neue Märkte erschließt.

Für die Stadt St. Petersburg bietet sich eine einzigartige Plattform, um sich als sportbegeisterte und touristenfreundliche Destination zu präsentieren. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden umfassend geplant, um den risikoreichen Sport unter optimalen Bedingungen durchführen zu können. Damit setzt die Red Bull Cliff Diving World Series ihren globalen Wachstumskurs fort und festigt ihren Status als eine der aufregendsten Extremsportserien weltweit





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