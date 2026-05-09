Red Boots scheitern knapp an den Grasshoppers im Platzierungsspiel

Trotz kämpferischem Einsatz und zwei aberkannten Toren unterliegen die Red Boots den Grasshoppers mit 0:2 im ersten Platzierungsspiel der Saison.

Die Red Boots Frauen traten in einem emotionalen und zugleich sportlich bedeutsamen Aufeinandertreffen gegen die Grasshoppers an. Obwohl es sich lediglich um das erste von zwei Platzierungsspiele n handelte, die darüber entscheiden, ob die Mannschaft die Saison auf dem siebten oder dem achten Tabellenplatz beendet, war die Intensität auf dem Platz spürbar.

Besonders im Fokus stand der Wunsch des Sportchefs Marcello Stellato, der das Amt Ende Juli niederlegt. Sein grosses Ziel war es, den Fans und den engagierten Helfern im Hintergrund einen ersten Heimsieg im Stadion Schachen zu präsentieren. Stellato betonte vor der Partie, dass man diesen Erfolg den Unterstützern schuldig sei, was den psychologischen Druck auf die Spielerinnen zusätzlich erhöhte. Doch die Hoffnung auf einen triumphalen Abschied wurde bereits in der Anfangsphase gedämpft, als die GC-Frauen ihre Effizienz unter Beweis stellten.

Bereits in der vierten Spielminute mussten die Gastgeber herbe Erfahrungen machen. Durch ein präzises Zusammenspiel und einen geschickten Doppelpass auf der linken Seite gelang es den Grasshoppers, die Defensive der Red Boots zu überwinden. Eine präzise Flanke in die Mitte fand die Mittelstürmerin Kayla Jay Mckenna, die den Ball routiniert zum 1:0 einnickte. Von diesem Zeitpunkt an dominierten die Gäste zwar den Ballbesitz, doch die Red Boots zeigten eine beeindruckende Kampfbereitschaft und eine bissige Spielweise.

Eine grosse Chance ergab sich, als ein fataler Rückpass der GC-Mittelfeldspielerin Lushimba Bilombi Tabea Schütt die Möglichkeit bot, allein vor der Torhüterin Yara Zwyssig zum Ausgleich zu treffen. Leider setzte Schütt den Ball knapp rechts am Gehäuse vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause schien das Glück jedoch zu wenden, als Schütt nach einem Chip-Ball von Joy Steck die Torhüterin überlupfte. Die Freude war jedoch nur kurz, da der Schiedsrichter die Offside-Falle der Gegner bestätigte und den Treffer nicht anerkannte.

Es war ein knapper Entscheid, der das Spiel momentumtechnisch stark beeinflusste. Nach dem Seitenwechsel versuchte Trainer Jürgen Seeberger, durch zwei taktische Einwechslungen frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Zwar sorgte Joy Steck unmittelbar nach dem Wiederanpfiff mit einem gefährlichen Weitschuss für Aufregung, doch weitere Torchancen blieben lange Zeit aus. In der 62.

Minute setzten die spielbestimmenden Grasshoppers dann den entscheidenden Schlag. Giulia Looser bewies individuelle Klasse, dribbelte im Zentrum an zwei Verteidigerinnen der Red Boots vorbei und schoss den Ball mit einem präzisen Abschluss ins linke obere Eck. Die Torhüterin Lorena Barth, die bereits fest entschlossen ist, im Sommer den Sprung in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg zu wagen, war bei diesem Tor völlig machtlos. Trotz des Rückstands gaben die Red Boots nicht auf und suchten verzweifelt nach einem Anschlusstreffer.

Eine letzte grosse Chance ergab sich in der 82. Minute, als Klingenstein nach einem Steilpass von Vanessa Hoti souverän abschloss. Doch erneut griff das Gesetz des Abseits: Der zweite Treffer wurde nicht gewertet, was die Frustration im Team der Red Boots sichtlich steigerte. Betrachtet man die gesamte Saison, so ist diese Niederlage ein weiteres Puzzleteil in einem Jahr voller Höhen und Tiefen.

Zuvor mussten die Red Boots eine schmerzhafte Niederlage im Playoff-Viertelfinal gegen den Servette FC Chênois Féminin hinnehmen. In jenem Rückspiel zeigten die Genferinnen eine gnadenlose Effizienz und gewannen verdient mit 0:4, wobei Simonsson und Sobal die Tore erzielten. Damit war der Traum von den Playoffs endgültig geplatzt, und es blieben nur noch die Platzierungsspiele, um die Saison mit etwas Würde zu beenden. Es ist zudem eine Zeit des Umbruchs im Verein, da mehrere Spielerinnen und Funktionäre den Club verlassen werden.

Dennoch gibt es positive Erinnerungen, wie etwa das entscheidende Kellerduell gegen die Thuner Frauen, das die Red Boots gewannen und damit die Playoff-Qualifikation bis zum Schluss offen hielten. Nun geht es darum, die Lektionen aus dieser Saison zu ziehen und den Kader für die Zukunft neu aufzustellen, während man gleichzeitig den Abschied einiger prägender Persönlichkeiten verarbeitet





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