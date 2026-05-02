Red Boots scheiden nach klarer Niederlage gegen Servette aus den Playoffs aus

Die Red Boots haben das Viertelfinal-Rückspiel gegen Servette Genf mit 0:4 verloren und sind damit aus den Playoffs ausgeschieden. Magdalena Sobal erzielte einen Dreierpack für die Genferinnen.

Die Hoffnung ist verflogen, zunichte gemacht durch die überlegene Leistung von Servette Genf . Das klare 0:4 im Rückspiel, erzielt durch Tore von Simonsson und einem Dreierpack von Sobal, ist ein verdienter Sieg für die Genferinnen.

Damit scheiden die Red Boots aus den Playoffs aus und müssen sich mit den Platzierungsspielen begnügen. Während Servette den Triumph feiert, herrscht bei den Red Boots Tristesse. Torhüterin Lorena Barth bleibt allein auf dem Feld zurück, wissend, dass sie gerade ihr letztes Playoff-Spiel im Trikot der Red Boots bestritten hat. Anja Klingenstein gesellt sich später zu ihr, und gemeinsam blicken sie auf das leere Tor und die Anzeigetafel mit dem ernüchternden Ergebnis.

Die Aufgabe, Servette auswärts zu besiegen, war von vornherein schwierig, doch der Funke Hoffnung glühte noch, insbesondere nach dem knappen 1:2 im Hinspiel. Die Red Boots reisten mit dem Traum einer Sensation nach Genf, ähnlich wie im Vorjahr gegen den FC Basel, wo der Traum jedoch innerhalb weniger Minuten platzte. In Genf dauerte es 45 Minuten, bis die Hoffnung endgültig erlosch. Die erste Halbzeit wurde von Servette dominiert, die Aarauerinnen hatten kaum Luft zum Atmen.

Der Ball lief flüssig, und der Servette-Angriff zeigte eine Effizienz, die im Hinspiel gefehlt hatte. Immer wenn sich eine Torchance ergab, landete der Ball (fast) immer im Netz. Therese Simonsson eröffnete den Torreigen in der 13. Minute mit einem langen Ball, der die gesamte Aarauer Verteidigung überwand.

Magdalena Sobal wurde zur entscheidenden Figur des Abends und zum Albtraum für die Red Boots. Sie setzte sich in der 21. Minute gegen drei Aarauerinnen durch, scheiterte aber noch knapp am Pfosten. Zehn Minuten später erzielte sie dann das 0:2, nachdem Lorena Barth einen Schuss von Ascension Martinez nicht abwehren konnte.

Die Luft wurde immer dünner, und Sobal erhöhte nach einem Eckball in der 37. Minute auf 0:3. Nach 45 Minuten war der Traum von einer Sensation fast vollständig begraben. Nach der Pause versammelten sich die Aarauerinnen im Kreis und versuchten, sich neu zu motivieren, doch Sobal traf nur zwei Minuten später erneut, diesmal unter die Latte, und besiegelte mit ihrem Dreierpack die Niederlage.

Danach kam von beiden Teams nicht mehr viel. Trainer Jürgen Seeberger fand nach dem Spiel aufmunternde Worte und betonte, dass man aus der Niederlage lernen müsse. Er hob hervor, dass die Genferinnen schneller waren und die Red Boots zu viele Fehler gemacht hatten. Für Aarau bleiben nun noch die Platzierungsspiele, bevor es in die Sommerpause geht.

Trotz des schnellen Ausscheidens aus den Playoffs bleibt der Stolz auf das Erreichte bestehen. Die Red Boots reisten mit Mut und ohne Druck nach Genf, doch die Geschichte wiederholte sich, und das Ergebnis war eine deutliche Niederlage





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