Recycling richtig machen: Tipps vom Experten

Igor Mladenovic, Leiter des Recyclinghofs Looächer in Zürich, erklärt die häufigsten Recyclingfehler und gibt Tipps zur korrekten Entsorgung von Abfällen. Er zeigt auf, wie wichtig eine richtige Abfalltrennung für die Umwelt ist und welche Folgen falsche Entsorgung haben kann.

Recycling fehler vermeiden: So entsorgen Sie Abfälle richtig In der Schweiz hat Recycling eine lange Tradition, doch immer wieder landen falsche Abfälle in den Wertstoffcontainern. Igor Mladenovic, Gruppenleiter des Recycling hofs Looächer in Zürich -Affoltern, erklärt die häufigsten Fehler und wie man sie vermeidet.

Trotz jahrzehntelanger Erfahrung mit der Papier- und Kartonsammlung passieren hier immer wieder Fehler. Oft wird Papier in Kartontragtaschen zur Abholung gestellt, obwohl diese aufgrund ihrer Zusammensetzung in die Kartonsammlung gehören. Auch im Kompost, Hauskehricht, Weissblech und Textilcontainern finden sich regelmäßig falsche Abfälle. Mladenovic gibt Tipps, wie man etwa Parfümflakons, Trinkgläser oder Rechaudkerzen korrekt entsorgt.

Durch Recycling können endliche Rohstoffe wie Erdöl, Holz oder Metalle länger im Kreislauf gehalten werden. Doch täglich landen ungeeignete Abfälle in den Containern. Mladenovic erklärt im Interview, welche Fehler am häufigsten vorkommen und welche Folgen sie haben können. Beispielsweise können Deo- und Haarspraydosen im Hauskehricht Brände verursachen, während Plastik im Kompost die Vergärung stört und am Ende in Gärten landet.

Auch Essensreste gehören nicht ins WC, da sie die Abwasseranlagen belasten. Die Schweiz hat zwar eine gute Abfalltrennung, doch es gibt noch Verbesserungspotenzial, besonders bei der Entsorgung von Plastik und Sonderabfällen. Seit 2016 ist die Menge an Kehricht und Sperrgut in Zürich gesunken, während die Recyclingquote stetig steigt. Dies ist eine positive Entwicklung, die zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger immer bewusster mit Abfällen umgehen.

Während der Covid-Pandemie gab es zwar einen vorübergehenden Anstieg, doch langfristig bleibt das Abfallaufkommen stabil. Die Digitalisierung und der Onlineshopping-Boom haben dazu geführt, dass der Papierabfall zurückgegangen ist, während das Kartonaufkommen stark zugenommen hat. Die Schweiz setzt auf ökologisch sinnvolle Recyclingwege, wie den Recybag für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons. Auch im Vergleich zu anderen Ländern wie Österreich, wo die Abfalltrennung erst seit 2024 an der Quelle erfolgt, ist die Schweiz gut aufgestellt.

Dennoch gibt es noch viel zu tun, um die Umweltbelastung durch falsche Entsorgung zu minimieren





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