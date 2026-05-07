Rechtssieg für Alterszentrum in Gossau: Verwaltungsgericht weist Beschwerden ab

Nach einem über zehnjährigen Rechtsstreit ebnet das St. Galler Verwaltungsgericht den Weg für das geplante Alterszentrum der Sana Fürstenland in Gossau.

Gossau hat einen bedeutenden rechtlichen Meilenstein in der Stadtentwicklung erreicht. Das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen hat in einem wegweisenden Urteil sämtliche Beschwerden gegen das seit geraumer Zeit geplante Alterszentrum der Organisation Sana Fürstenland abgewiesen.

Damit wird ein jahrelanger Rechtsstreit, der die lokale Politik und die Planungsbehörden über ein Jahrzehnt lang beschäftigt hat, weitestgehend beigelegt. Die Entscheidung des Gerichts ist ein klares Signal für die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich der Seniorenbetreuung und Pflege innerhalb der Region. Es ist ein Signal der Erleichterung für alle Beteiligten, dass nun eine rechtliche Grundlage für den Fortgang des Projekts besteht.

In seinem detaillierten Entscheid zum Sondernutzungsplan hielt das Verwaltungsgericht unmissverständlich fest, dass weder die formellen Verfahrensrügen noch die inhaltlichen Einwände der Beschwerdeführer stichhaltig waren. Die Stadt Gossau teilte am Donnerstag mit, dass das Projekt in seiner aktuellen Form den Anforderungen an ein zeitgemäßes Pflegeangebot vollumfänglich entspricht. Besonders hervorzuheben ist, dass das Gericht die Standortwahl bestätigte und feststellte, dass keinerlei Beeinträchtigungen von Objekten des Kulturschutzes zu befürchten seien.

Ein kleiner Erfolg für die Gegner war lediglich die Anerkennung einer Beschwerde bezüglich einer geschützten Baumgruppe, was jedoch den Kern des Projekts nicht gefährdet und durch entsprechende Anpassungen in der Ausführung gelöst werden kann. Die Geschichte dieses Vorhabens ist geprägt von einer beispiellosen Hartnäckigkeit und einer Serie von rechtlichen Hürden. Über zehn Jahre lang wurde das Projekt durch diverse Einsprüche blockiert, was eine enorme Belastung für die beteiligten Akteure darstellte.

Die Situation war zeitweise so prekär, dass für die Übergangszeit ein Provisorium errichtet werden musste, um die Grundversorgung der betagten Bevölkerung sicherzustellen. Diese Notlösung unterstrich die Dringlichkeit des definitiven Baus und die Frustration über die langsame bürokratische und rechtliche Abwicklung eines Projekts, das für das Gemeinwohl von zentraler Bedeutung ist. Stadtpräsident Wolfgang Giella von der FDP äußerte sich erleichtert über den Entscheid, mahnte jedoch zur Vernunft der Gegenseite.

Er hofft inständig, dass die Beschwerdeführer ihr Wort halten und von einem weiteren Gang vor das Bundesgericht absehen. Die finanziellen Auswirkungen solcher langwierigen Verfahren sind massiv. Sowohl die direkten Kosten für Anwälte und Gerichtsgebühren als auch die indirekten Kosten durch Verzögerungen und Planungsänderungen lasten schwer auf der öffentlichen Hand. Ein weiterer Rechtszug würde nicht nur die Fertigstellung des Zentrums weiter verzögern, sondern auch zusätzliche Steuergelder verschlingen, ohne dass ein ersichtlicher Mehrwert für die Allgemeinheit entstehen würde.

Das geplante Alterszentrum der Sana Fürstenland ist weit mehr als nur ein Gebäude; es ist eine notwendige Antwort auf den demografischen Wandel in der Region St. Gallen. Mit einer alternden Gesellschaft steigt der Bedarf an professionellen Pflegeplätzen und betreutem Wohnen exponentiell an. Die Bestätigung des Sondernutzungsplans erlaubt es nun, die Planung zu finalisieren und die Umsetzung in die Wege zu leiten.

Für die Bewohner von Gossau bedeutet dies eine langfristige Sicherung der sozialen Infrastruktur und die Schaffung von wertvollen Arbeitsplätzen im Gesundheitssektor. Man darf nun hoffen, dass die rechtliche Ruhe einkehrt und der Baustart zeitnah erfolgen kann, um die Lücke in der Pflegeversorgung endgültig zu schließen





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