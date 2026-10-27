Das Rechtsfahrgebot auf Autobahnen ist wichtig für die Sicherheit und den reibungslosen Verkehrsfluss. Es gibt Regeln über die Nutzung der Fahrstreifen und die Überholmanöver.

Das Rechtsfahrgebot auf Autobahn en regelt die Verhältnisse der Verkehr sflüsse. Fahrzeuglenker müssen grundsätzlich so weit rechts fahren, wie es die Verkehr sverhältnisse erlauben, während die linke Spur für das Überholen genutzt wird.

Wer dauerhaft auf dieser Spur fährt, obwohl die rechte Spur frei ist, behindert den Verkehrsfluss und kann gegen die Verkehrsregeln verstossen. Das aktive Überholen durch Ausschwenken nach rechts und anschliessendes Wiedereinschwenken nach links ist verboten. Vorsichtiges Rechtsvorbeifahren ist in bestimmten Situationen erlaubt und das Rechtsfahrgebot ist keine blosse Empfehlung, sondern gesetzlich geregelt.