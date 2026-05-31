Rechte in Fällen von unbewilligten Filmaufnahmen

Ein Mann auf der Zürcher Werdinsel hat mehrere badende und oberkörperfreie Frauen gefilmt. Die filmende Person gibt das Filmen zu, weigert sich jedoch, die Videos endgültig zu löschen, und läuft weg. Die Expertinnen und Experten raten, die filmende Person direkt anzusprechen und ihr klar mitzuteilen, wenn man mit Foto- oder Filmaufnahmen nicht einverstanden ist.

Ein Mann auf der Zürcher Werdinsel hat mehrere badende und oberkörperfreie Frauen gefilmt. Die filmende Person gibt das Filmen zu, weigert sich jedoch, die Videos endgültig zu löschen, und läuft weg.

Die Expertinnen und Experten raten, die filmende Person direkt anzusprechen und ihr klar mitzuteilen, wenn man mit Foto- oder Filmaufnahmen nicht einverstanden ist. Die filmende Person soll jedoch nicht alleine konfrontiert werden und sich Hilfe holen. Die Polizei kann in solchen Fällen kontaktiert werden, um die Situation zu beurteilen und deeskalierend zu wirken. Die ungewollt fotografierte Person kann auch rechtliche Schritte einleiten, indem sie eine Klage vor dem Zivilgericht oder eine Anzeige erstattet.

Der rechtliche Weg kann jedoch langwierig und kostspielig sein und nicht immer zum gewünschten Erfolg führen





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