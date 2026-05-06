Recaro präsentiert revolutionäres Konzept für Economy-Sitze ohne feste Tische

Der deutsche Sitzhersteller Recaro zeigt auf der Kabinenmesse AIX in Hamburg ein neues Konzept für Economy-Sitze, das auf feste Tische verzichtet und stattdessen eine Plugin-Table-Solution mit 3D-gedruckten Elementen anbietet. Diese Innovation soll Fluggesellschaften helfen, Treibstoff und Emissionen zu sparen.

Der deutsche Sitzhersteller Recaro präsentiert auf der Kabinenmesse AIX in Hamburg ein innovatives Konzept für Economy-Sitze , das auf fest verbaute Tische verzichtet. Stattdessen bietet das Unternehmen eine sogenannte Plugin-Table-Solution an, bei der ein horizontaler Schlitz an der Rückseite der Sitze verschiedene Elemente wie Flaschenhalter, Mini-Tischchen oder Halterungen für Smartphones und Tablets aufnehmen kann.

Diese Elemente sind aus 3D-gedrucktem Material gefertigt und besonders leicht, was den Fluggesellschaften helfen soll, Treibstoff und damit auch Kosten und Emissionen zu sparen. Die Idee ist, dass Billigairlines diese Extras als kostenpflichtige Zusatzleistungen anbieten könnten, die Passagiere im Voraus buchen können. So könnten Reisende beispielsweise einen Flaschenhalter und eine Smartphone-Halterung für ihren Flug reservieren und dafür einen kleinen Aufpreis zahlen.

Laut André Frischknecht, Manager für neue Technologien, Nachhaltigkeit und leichte Produkte bei Recaro, ist keine spezielle Zertifizierung für diese Elemente erforderlich. Allerdings dürfen sie nur während des Reiseflugs genutzt werden, nicht während des Starts und der Landung. Die Reinigung könnte außerhalb des Flugzeugs erfolgen. Theoretisch könnten Passagiere auch selbst 3D-gedruckte Elemente mitbringen und nutzen.

Recaro zeigt derzeit die dritte Version dieses Konzepts, bei dem der Schlitz höher angebracht ist als in früheren Versionen. Bisher hat der Sitzhersteller noch keinen Kunden für dieses Konzept gefunden. Frischknecht erklärt, dass die Airlines noch Bedenken haben, auf feste Tische zu verzichten. Doch angesichts der hohen Treibstoffpreise und des Wunsches nach Gewichtsreduzierung könnte sich dies in Zukunft ändern.

Die Plugin-Table-Solution ist ein Beispiel für die innovativen Lösungen, die Recaro entwickelt, um die Luftfahrtbranche nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Neben diesem Konzept arbeitet Recaro auch an anderen Projekten, wie der Vorbereitung der Dreamliner-Premiere mit Air India.

Zudem gab es kürzlich einen Vorfall, bei dem eine Boeing 767 von United Airlines beim Anflug in Newark einen Lastwagen und einen Lichtmast berührte, ohne dass dies zunächst vom Cockpit oder der Flugsicherung registriert wurde. Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf der Aero Friedrichshafen, wo die Flugzeuge ausgestellt waren und sich nicht bewegten – außer das von Alpen Air. Die kleine deutsche Airline hob ab und zeigte, wie sich die Allgemeine Luftfahrt wirklich anfühlt.

Ein kurzer Flug, der lange im Kopf bleibt. Auch die Taufe einer Boeing 737 Max von Tuifly wurde jäh unterbrochen, als kurz vor Beginn der Zeremonie eine Treppe am griechischen Flughafen Araxos zusammenbrach. Mehrere Menschen stürzten, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus





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