Rebhaus in Frick nach Familienfest vollständig ausgebrannt

Ein Rebhaus in Frick ist nach einem Familienfest vollständig ausgebrannt. Ursache war offenbar nicht vollständig gelöschte Grillkohle. Die Besitzerin Renée Binkert will das Häuschen wieder aufbauen.

Ein Rebhaus am Rebweg in Frick ist nach einem Familienfest vollständig ausgebrannt. Ursache war offenbar nicht vollständig gelöschte Grillkohle . Für Besitzerin Renée Binkert ist der Verlust emotional schwierig - doch sie will das Häuschen wieder aufbauen.

Am Pfingstsonntag hatte Renée Binkert mit ihrer Familie noch in ihrem Rebhaus in Frick gefeiert. Rund 36 Stunden später wurde sie zusammen mit ihrem Mann unsanft aus dem Schlaf gerissen: Ein Nachbar meldete, dass das Häuschen am Rebweg in Flammen stehe. Für die Hobbywinzerin ist der Verlust schwer zu fassen. Es ist schon herzzerreissend, wenn man so lange etwas hatte und von einer Stunde auf die andere plötzlich alles kaputt ist, sagt sie.

Das rund 70-jährige Rebhaus wurde beim Brand stark beschädigt. Das Dach und ein grosser Teil des Inventars wurden zerstört. Auslöser des Feuers war offenbar Grillkohle, die nach dem Familienfest nicht vollständig gelöscht war. Ein kleiner Funke reichte demnach aus, um das Rebhaus auch eineinhalb Tage später noch in Brand zu setzen.

Besonders bitter: Binkerts Mann war 25 Jahre lang bei der Feuerwehr tätig. Er konnte nicht glauben, dass so etwas passieren kann, sagt Renée Binkert. Trotz des grossen Schadens soll der Brand nicht das Ende des Rebhäuschens bedeuten. Zwar steht es ausserhalb der Bauzone, ein Wiederaufbau dürfte aber unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein.

Baurechtsanwalt Reto Bieri erklärt, betriebsnotwendige Bauten seien grundsätzlich erlaubt, sofern sie dem Betrieb und dem Zonenzweck dienten. Entscheidend sei, dass das Häuschen wieder entsprechend genutzt werde. Die Reben wenige Meter neben dem Gebäude blieben beim Feuer unversehrt. Für Binkert ist klar: Das Häuschen soll möglichst bald wieder aufgebaut werden.

Gerade während der Ernte im Herbst sei es wichtig, dort auch einmal eine Pause machen zu können. Am Dienstagmorgen kam es in Frick und Seon innerhalb weniger Stunden zu zwei Bränden, wie die Kantonspolizei Frick mitteilte. Verletzt wurde niemand





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