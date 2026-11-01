Real Sociedad verliert das Basque Derby gegen Athletic Bilbao mit 1:2

Athletic Bilbao besiegt Real Sociedad San Sebastián im Basque Derby mit 2:1. Alex Berenguer entschied das Duell mit einem Elfmeter. Ein detaillierter Blick auf die Spielelemente.

Im intensiven Baske-Derby setzte sich Athletic Bilbao mit einem Endstand von zwei zu eins gegen den Lokalrivalen Real Sociedad San Sebastián durch. Das entscheidende Tor fiel im zweiten Durchgang, nachdem Jon Aramburu für die Sociedad einen Elfmeter verschuldet hatte. Alex Berenguer verwandelte diesen sicher zum Siegtreffer für die Gastmannschaft.

Das entscheidende Tor durch Berenguer

Die Spannung im Spiel nahm zu, als ein Foul von Jon Aramburu im Strafraum von Real Sociedad San Sebastián den Schiedsrichter auf den Punkt aufmerksam machte. Der Schiedsrichter wies auf den Elfmeterpunkt, was die Stimmung im Stadion noch weiter anheizte. Alex Berenguer von Athletic Bilbao war es, der sich der Aufgabe stellte und den Ball mit dem rechten Fuß direkt in die Tormitte schoss. Dieser Treffer brachte Athletic Bilbao die Führung und entschied letztlich den Verlauf des Spiels zugunsten der Heimmannschaft.

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Schiessversuche und Abwehraktionen

Beide Mannschaften zeigten eine hohe Schussfreudigkeit, wobei viele Versuche an der Abwehr oder dem Torwart scheiterten. Sergio Gómez von Real Sociedad San Sebastián versuchte es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, jedoch flog die Kugel deutlich über das Tor. Auch Carlos Soler, ebenfalls von der Sociedad, scheiterte mit einem Schuss aus der Strafraummitte, da der Ball rechts am Tor vorbeiging. Diese Aktion wurde von Orri Óskarsson vorbereitet.

Der Aufschwung für Athletic Bilbao kam über Nico Williams. Sein Versuch, mit dem rechten Fuß links im Sechzehner abzuschließen, wurde jedoch von der Abwehr abgeblockt. Die Vorlage stammte von Robert Navarro. Auch Gonçalo Guedes von Real Sociedad San Sebastián fand keinen Weg an den Gegner vorbei; sein Distanzschuss mit dem rechten Fuß wurde abgeblockt. Die Vorbereitung erfolgte durch Carlos Soler, der später selbst eine Chance hatte, deren Schuss aber links unten vom Torwart gehalten wurde.

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Personelle Änderungen und Disziplinprobleme

Trainerentscheidungen und taktische Anpassungen prägten den Spielverlauf. Bei Athletic Bilbao kam Beñat Prados für Peio Canales ins Spiel, um die frische Energie auf dem Platz zu nutzen. Auf der anderen Seite brachte Real Sociedad San Sebastián Takefusa Kubo für Luka Sucic, um offensive Impulse zu setzen. Dennoch blieben beide Teams in Bezug auf die Disziplin nicht unangefochten. Jon Aramburu von Real Sociedad San Sebastián sah eine Gelbe Karte für ein überhartes Einsteigen. Weitere Verwarnungen gingen an Mamadou Sarr und Mikel Oyarzabal, der ebenfalls wegen eines harten Eingriffs verwarnt wurde.

Auch Iñaki Williams von Athletic Bilbao musste eine Gelbe Karte für ein Foul einstecken. Diese Disziplinprobleme zeigten, wie hoch die emotionale und physische Belastung in diesem regionalen Topspiel war. Jeder Zweikampf wurde mit maximaler Intensität ausgetragen, was zu zahlreichen Freistößen auf beiden Seiten führte. Robert Navarro erhielt beispielsweise einen Freistoß in der eigenen Hälfte, während Dani Vivian von Athletic Bilbao ebenfalls eine Freistoßchance zugesprochen bekam.

Weitere Torchancen und Spielstatistik

Trotz des eindeutigen Ergebnisses blieb das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Iñaki Williams von Athletic Bilbao hatte eine große Chance, als er mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte schoss. Der Schuss wurde jedoch von der Mitte des Kastens vom Torwart gehalten. Die Vorbereitung dazu stammte von Robert Navarro, der sich im Offensivspiel sehr aktiv zeigte. Auch Carlos Soler von Real Sociedad scheiterte erneut an der Abwehr, nachdem sein Schuss aus der Strafraummitte abgeblockt wurde.

Luka Sucic hatte ebenfalls Gelegenheit, aber sein Schuss mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte flog knapp über das Tor. Die Vorbereitungsarbeit dafür stammte erneut von Carlos Soler. Iñaki Williams von Athletic Bilbao scheiterte später auch mit einem Schuss mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der rechts am Tor vorbeiging, vorbereitet von Nico Williams. Mikel Oyarzabal von Real Sociedad bekam die Gelegenheit, einen Freistoß auf dem linken Flügel auszuführen, konnte aber keinen direkten Torerfolg erzielen.

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Zudem gab es mehrere Abseitsentscheidungen zu verzeichnen. Orri Óskarsson von Real Sociedad San Sebastián wurde in einer Situation für abseitspfiffen, als Jon Aramburu einen Pass nach vorne spielte. Auch Luka Sucic und Carlos Soler von der Sociedad wurden bei Vorwärtspässen in den Abseitspositionen gesehen. Ander Barrenetxea von Real Sociedad hatte noch eine Parade zu verbuchen, als sein Schuss mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte von der Mitte des Kastens gehalten wurde. Die Ecken, die Real Sociedad erzielte, endeten ebenfalls ohne Tor, da Unai Simón die Gefahr neutralisierte. Die erste Halbzeit endete bereits mit einem 2:1-Sieg für Athletic Bilbao, was das Ergebnis der zweiten Hälfte vorwegnahm und die Dominanz der Heimmannschaft unterstrich.