Real Madrid verliert nach zehn Siegen in Folge 1:2 bei Alaves. Jude Bellingham wird im Elfmeter-Strafraum des Fehlverhaltens überführt und des Feldes verwiesen, was den Sieg gegen den Tabellenführer zunichtemacht.

Real Madrid hat seine Siegesserie von zehn Pflichtspielen in Folge mit einem unerwarteten 1:2-Heimverlust gegen Deportivo Alaves beendet. Diese Niederlage bedeutet zugleich, dass die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho den Anschluss an den Tabellenführer Barcelona vorerst nicht wiederherstellen konnte, da sie als Dritter weiterhin drei Punkte hinter dem Erstplatzierten zurückliegt. Die spanische Liga sah eine der überraschendsten Wendungen der aktuellen Saison, als die Königreiche kurz vor dem Abpfiff noch auf ein Unentschieden oder sogar den Sieg hofften. Der entscheidende Moment ereignete sich in der 88. Minute, als ein umstrittener Elfmeter-Entscheid die Partie komplett drehte und Jude Bellingham des Feldes verwies.

Durchbruch der Gäste durch Toni Martinez

Das Spiel begann mit einer klaren Dominanz der Gäste von Deportivo Alaves, die bereits in der 22. Minute die Führung übernahmen. Toni Martinez, der 22-jährige Akteur aus der Reihen der Basken, nutzte seine Chance und brachte die Mannschaft mit 1:0 in Front. Die Real-Verteidigung wirkte in der ersten Halbzeit oft orientierungslos und ließ den Gegenspielern zu viel Raum zur Entfaltung. Die Gäste verstärkten ihre Kontrolle über das Geschehen im zentralen Mittelfeld und erschwerten Real Madrid den Aufbau eines systematischen Angriffs.

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Die zweite Halbzeit verlief zunächst weiterhin zugunsten von Alaves, ehe Kylian Mbappe in der 61. Minute die Hoffnung auf ein Comeback weckte. Der Starstürmer von Real Madrid reduzierte den Rückstand auf ein Tor, doch die Gastgeber schafften es nicht, den Anschlusstreffer sofort zu folgen. Stattdessen sah man eine zunehmend ungeduldige und fragmentierte Offensive, die keine klare Struktur mehr erkennen ließ. Angel Perez bereitete in der 61. Minute indirekt vor, als er die Gäste mit 2:0 in Führung brachte, nachdem die Defensive von Real Madrid erneut versagte.

VAR-Entscheidung und Gelb-Rot fuer Jude Bellingham

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schien Jose Mourinho doch noch den Anschlusstreffer oder sogar das Unentschieden zu feiern. Der Schiedsrichter Cesar Soto Grado zeigte in der 88. Minute zunächst auf den Elfmeterpfiffpunkt, was für einen enormen Aufschwung im Stadion sorgte. Die Hoffnung der Real-Anhänger schien gerechtfertigt, da ein Strafstoß oft als Schlüssel zum Erfolg in engen Partien gilt. Doch die Videoüberprüfung (VAR) sollte diese Hoffnung jäh zerstören und die Partie in eine völlig andere Richtung lenken.

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Bei der Analyse des Vorfalls erkannte das Team des Schiedsrichters Cesar Soto Grado ein eindeutiges Fallspiel von Jude Bellingham. Der englische Mittelfeldspieler, der im Spiel bereits eine Gelbe Karte auf seiner Habenseite hatte, wurde daraufhin direkt der Platzverweis mit der Gelb-Roten Karte gezeigt. Diese Entscheidung des VAR richtete sich gegen das bereits verwarnte Real-Engländer, wodurch sein Verbleib auf dem Feld unmöglich wurde. Die Schwalbe von Jude Bellingham wurde als klarer Eingriff in den fairen Spielverlauf gewertet.

Statistische Einordnung und Tabelle der La Liga

Durch den Ausfall von Jude Bellingham in den letzten Minuten der Partie war Real Madrid gezwungen, mit weniger Spielern zu kämpfen, was die defensive Stabilität weiter schwächte. Die Position der Mannschaft als Tabellendritter bleibt bestehen, doch die mentalen und taktischen Auswirkungen des Platzverweisses sind erheblich. Die drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Barcelona bedeuten, dass die Königreiche nun unter Druck gesetzt sind, um die Titelchancen nicht komplett zu verlieren.

Die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen, dass keine Mannschaft in der La Liga als sicher vor Rückschlägen gilt. Der Verlust von drei Punkten in diesem Spiel bedeutet auch, dass der Abstand zum Ersten nicht verringert werden konnte. Statistiken zeigen, dass Real Madrid in der Vergangenheit oft stark abschließen konnte, doch diese Leistung wurde durch den Fehler von Bellingham zunichtegemacht. Die Analyse der Partie verdeutlicht, wie knapp marginale Entscheidungen das Saisonergebnis beeinflussen können.

Ausblick und Positionierung von Barcelona

Fuer Real Madrid bedeutet diese Niederlage einen erheblichen Rückschlag in der Titeljagd. Trainer Jose Mourinho muss sich nun mit den Konsequenzen auseinandersetzen und die Mannschaft auf die kommenden Pflichtspiele vorbereiten. Die psychologische Komponente eines solchen frühen Platzverweises ist nicht zu unterschätzen und könnte die Morale der Spieler in den folgenden Wochen beeinträchtigen. Die Taktik muss angepasst werden, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.

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Während Real Madrid mit den Folgen der Niederlage hadert, hat der direkte Konkurrent Barcelonas die Chance, den Vorsprung auszubauen. Die katalanische Mannschaft steht am kommenden Sonntag vor einer anspruchsvollen Aufgabe, da sie bei Deportivo A Coruna antreten muss. Dieses Spiel wird entscheidend dafür sein, ob Barcelona den Abstand zu Real Madrid verteidigen oder weiter ausbauen kann. Die Spannung in der spanischen Liga ist somit ungebremst und jede einzelne Punkte zählt.