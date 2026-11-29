Real Madrid verliert nach 10 Siegen 1:2 bei Alaves. Ein Elfmeter wird per VAR verworfen, Bellingham wird ausgeschlossen. Barcelona bleibt Tabellenführer.

Real Madrid verliert mit 1:2 gegen Deportivo Alaves und reiht damit seine Serie von zehn aufeinanderfolgenden Pflichtspielsiegen ab. Das Spiel endete mit einem umstrittenen Schiedsrichterentscheid in der 88. Minute, der das Remis verhinderte.

VAR entlarvt Schwalbe von Jude Bellingham

Der Schiedsrichter Cesar Soto Grado pfiff zunächst auf einen Elfmeter für Real Madrid, als die Königlichen kurz vor Schluss mit 1:2 zurücklagen. Diese Entscheidung wurde jedoch durch die Video-Unterstützungsregel (VAR) revidiert. Die Aufzeichnungen zeigten, dass Jude Bellingham, der bereits die Gelbe Karte besaß, getäuscht hatte. Der englische Mittelfeldspieler erhielt daraufhin die Rote Karte.

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Bellingham befand sich in der Strafraumzone und stürzte, was den Pfeifenton auslöste. Die Nachuntersuchung durch den Videoboom bestätigte jedoch, dass kein Kontakt vorlag. Da der Spieler bereits eine Verwarnung vor sich hatte, bedeutete dies die sofortige Platzverweisung.

Toni Martinez und Angel Perez dominieren das Spiel

Deportivo Alaves ging in der 22. Minute durch Toni Martinez mit 1:0 in Führung. Angel Perez erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Kylian Mbappe konnte in der 69. Minute ein Tor für Real Madrid erzielen, doch dies reichte nicht zum Ausgleich.

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Mourinhos Team zeigte sich in der zweiten Halbzeit kämpferisch, doch der Auschluss von Bellingham änderte die Dynamik des Spiels grundlegend. Die Gäste hielten ihre Führung bis zum Ende.

Konsequenzen für die Tabellenposition und den FC Barcelona

Real Madrid bleibt als Tabellendritter drei Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Barcelona zurück. Barcelona spielt am kommenden Sonntag gegen Deportivo A Coruna. Die Niederlage gegenüber Alaves markiert einen deutlichen Einschnitt in die aktuelle Formkurve der Mannschaft aus Madrid.