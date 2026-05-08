Real Madrid: Valverde und Tchouaméni im Kabinenstreit – Disziplinarverfahren eingeleitet

Kurz vor dem Clásico in Barcelona kommt es bei Real Madrid zu einem Kabinenstreit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni. Valverde relativiert die Medienberichte über eine Rangelei, beide Spieler drohen harte Strafen. Der Uruguayer erklärt, dass er sich versehentlich eine Platzwunde zugezogen hat und entschuldigt sich für den Vorfall. Der Club leitet ein Disziplinarverfahren ein, die Lage bei Real Madrid ist angespannt.

Nur wenige Tage vor dem hochantizipierten Clásico in Barcelona hat es bei Real Madrid einen heftigen Eklat gegeben. Nach einem Kabinenstreit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni hat der uruguayische Mittelfeldspieler die Medienberichte über eine gewalttätige Auseinandersetzung relativiert.

Beide Spieler drohen nun harte Disziplinarstrafen. Valverde erklärte auf Instagram, dass sein Teamkollege Tchouaméni ihn nicht geschlagen habe und er ihn auch nicht attackiert habe.

«Während des Streits stieß ich versehentlich mit der Stirn gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde zu, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderte», schrieb er. Tchouaméni hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Valverde zeigte sich tief betroffen und entschuldigte sich für die Situation.

«Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, denn die Situation schmerzt mich, der Moment, den wir gerade durchmachen, schmerzt mich», fügte er hinzu und kritisierte, dass jemand den Vorfall sofort an die Medien weitergegeben habe.

«In einer normalen Umkleidekabine kommen solche Dinge vor und werden intern geklärt, ohne an die Öffentlichkeit zu gelangen. Offensichtlich steckt jemand dahinter, der die Geschichte schnell verbreitete», klagte Valverde. Spanische Sportmedien hatten zuvor von einer blutenden Platzwunde am Kopf berichtet, die von Sportärzten noch vor Ort genäht werden musste. Real Madrid teilte auf der Plattform X mit, dass der 27-jährige Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten habe und sich 10 bis 14 Tage erholen müsse.

Sein Zustand sei stabil. Laut der spanischen Sportzeitung «Marca» bezeichneten mehrere Spieler den Vorfall als den schwerwiegendsten, den es je auf dem Trainingsgelände in Valdebebas gegeben habe. Valverde habe Tchouaméni am Morgen den Handschlag verweigert, was zu einer feindseligen Trainingseinheit führte, die in einer heftigen Auseinandersetzung in der Kabine gipfelte. Bei der Auseinandersetzung habe Valverde unbeabsichtigt eine Platzwunde an einer Tischkante erlitten, nicht durch einen Schlag von Tchouaméni verursacht.

Schon am Mittwoch sollen die beiden im Training aneinandergeraten sein. Der Club bestätigte, dass ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet wurde. Laut «AS» könnten sie vor dem Clásico suspendiert werden. Die Katalanen könnten bei dem Spiel den erneuten Gewinn der Meisterschaft vorzeitig perfekt machen, während Real ohne Titel bleiben wird. Die Lage beim Rekordmeister gilt als äußerst angespannt





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