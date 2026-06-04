Nach zwei titellosen Spielzeiten zieht Florentino Pérez trotz Gerüchten über einen Rücktritt weiter in die Bresche. Er verkündet Neuwahlen und verspricht Top‑Transfers wie Mourinho, Konaté und Dumfries. Herausforderer Enrique Riquelme wirft mit einem Haaland‑Trikot und dem Versprechen, Rodri zu holen, dem Club einen Hot‑Shot zu. Manchester City dementiert die Gerüchte und erwägt rechtliche Schritte.

Real Madrid steht erneut im Sturm der Unsicherheit. Nachdem der Verein in den letzten beiden Spielzeiten ohne Titel verabschiedet wurde, hat der langjährige Präsident Florentino Pérez endlich den Rückstoß gegen die stetig wuchernden Gerüchte um einen möglichen Rücktritt gegeben.

Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz wies Pérez entschieden jede Spekulation zurück, erklärte jedoch, dass er trotz lautstarker Kritik und persönlicher Angriffe weiter das Steuer in der Hand behalten werde. Er betonte, dass seine Gesundheit einwandfrei sei und dass er das Club‑Geschäft, das jährlich Einnahmen in Höhe von rund fünfzig Milliarden Euro generiere, unverändert weiterführen wolle. Die Worte des spanischen Bauunternehmers klangen nach einem Aufruf an die Kritiker, die ihn öffentlich mit Krankheiten beschuldigt und dessen Führungsstil infrage gestellt hätten.

Der innere Konflikt beim Königlichen hat jedoch nicht nur politische Dimensionen. Laut Fachmedien sei das Klima im Klub zu einer "nie dagewesenen" Krise eskaliert. Immer wieder gelangten Schlagzeilen über Auseinandersetzungen in der Kabine, Streitigkeiten zwischen den Stars Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham und anderen Spielern. Der sogenannte "Ego‑Krieg" habe die Moral der Mannschaft stark beschädigt und das sportliche Ergebnis weiter belastet.

Um dem entgegenzuwirken, hat Pérez am 7. Juni Neuwahlen angekündigt, bei denen er zusammen mit dem gesamten Vorstand erneut kandidiert. Sein Wahlprogramm verspricht spektakuläre Neuzugänge: die Verpflichtung von José Mourinho als Cheftrainer, die Ablöse des Innenverteidigers Ibrahima Konaté vom FC Liverpool und die Ankunft des Inter‑Milano‑Linksverteidigers Denzel Dumfries. Diese Versprechen sollen den Fans zeigen, dass Pérez die sportliche Konkurrenz wieder zurückerobern will.

Doch nicht nur Pérez kämpft um die Vorzugsposition. Sein Herausforderer Enrique Riquelme, ein 37‑jähriger Unternehmer, präsentiert sich als ambitionierter Alternativkandidat. In einer eigens produzierten Sendung namens "Chringuito TV" stellte Riquelme ein neues Real‑Madrid‑Trikot vor, auf dem bereits der Name des norwegischen Stürmers Erling Haaland steht. Der junge Geschäftsmann versprach zudem, den Mittelfeldmotor Rodri von Manchester City zu verpflichten und einen "Superstar‑Trainer" zu engagieren.

Sollte er seine Versprechen nicht einhalten, wolle er jedem Mitglied von Real Madrid den nächsten Mitgliedsbeitrag zurückerstatten. Manchester City reagierte auf die angeblichen Transfergerüchte mit deutlicher Verneinung; Premier‑League‑Club erklärte, dass keine vertragliche Grundlage für einen solchen Wechsel existiere und prüfe rechtliche Schritte wegen der missbräuchlichen Verwendung des Bildnisses von Haaland. Die Situation hat das Medieninteresse an Real Madrid noch einmal verstärkt und lässt die Fans zwischen Hoffnung auf neue Stars und Skepsis gegenüber überzogenen Versprechen hin- und hergerissen zurück.

Die anstehenden Neuwahlen am 7. Juni werden entscheiden, ob Pérez seine Position festigt oder Riquelme die Führung übernimmt, wobei beide Seiten mit spektakulären Transferversprechen das Publikum betören wollen





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