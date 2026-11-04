Real Madrid gewinnt in Athen, Liverpool verliert in Istanbul

Real Madrid rettet sich mit einem späten 3:2-Sieg gegen AEK Athen, während Liverpool in der Champions League bei Fenerbahce Istanbul mit 2:3 unterliegt. Details zu den Toren.

Die Königlichen von Real Madrid haben im Champions League -Achtelfinale ein knappes, aber wichtiges Auswärtsspiel gegen AEK Athen für sich entschieden. Das Team um Trainer Carlo Ancelotti holte sich nach einem spannenden Match mit einem Endstand von 3:2 drei wichtige Punkte. Dieser Sieg bedeutet gleichzeitig, dass Real Madrid seine positive Serie auf nunmehr sieben Pflichtspielsiege in Folge ausbauen konnte. In der Stadt am Saronischen Golf erwies sich die Erfahrung der spanischen Großmacht als entscheidend, um die eigene Zukunft in der Gruppenphase zu sichern.

Krasses Finale in Athen mit Valverde-Heldentum

Der Verlauf des Spiels zwischen AEK Athen und Real Madrid war von erheblichen Schwankungen geprägt, die bis zur letzten Minute offen blieben. Der Außenseiter AEK Athen überraschte die Weltmeister frühzeitig und ging in der 12. Minute durch Aboubakary Koita in Führung. Trotz des Rückstands zeigten die Madrilenen nicht die gewünschte Reaktion, sodass Stavros Pilo den Gastgeber in der 75. Minute sogar zum 2:0-Führungstreffer verhelfen konnte. Das Spiel schien sich gegen die Gäste zu wenden, bis Kylian Mbappé in der 78. Minute die Weichen auf Ausgleich stellte.

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Die entscheidende Wende herbeizuführen, oblag jedoch dem uruguayischen Mittelfeldakteur Federico Valverde. In der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete er die Königlichen vor dem Aus. Zuvor hatte Jude Bellingham in der 32. Minute bereits den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Bellingham profitierte hierbei von einer Vorlage von Vinicius Junior, wobei der Schiedsrichter zunächst auf Abseits prüfte, da die Fußspitze des Brasilianers am Ball war. Der VAR bestätigte den Treffer jedoch als gültig, was die Stimmung im Stadion erheblich auflockerte.

Aboubakary Koita, der den Auswärtstrainingsplatz in Athen zweimal zum Leuchten gebracht hatte, sah nach dem Ende der regulären Spielzeit noch die rote Karte. Die Rote Karte erfolgte wegen unsportlichen Verhaltens, was die Atmosphäre nach dem Pfiff noch einmal deutlich anheizte. Für Real Madrid bedeutete das Ergebnis jedoch, dass man die Kontrolle über die eigene Saisonverfassung behielt, während man nun hoffentlich auf die Rückspielrunde in Madrid blickt.

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Liverpool erleidet erste Niederlage in der Königsklasse

Während sich Real Madrid über einen späten Sieg freuen darf, musste Liverpool FC eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Die Reds unterlagen am vierten Spieltag der Gruppenphase mit 2:3 bei Fenerbahce Istanbul. Es handelt sich hierbei um den ersten Punktverlust für den englischen Traditionsklub in der Königsklasse. Der Tabellenfünfte der Premier League war durch Trey Nyoni in der 25. Minute und Alexander Isak in der 69. Minute sogar zweimal in Führung gegangen.

Dennoch gelang Fenerbahce Istanbul der Aufholtrick. Mason Greenwood glich in der 29. Minute zum 1:1 aus und Archie Brown stellte in der 73. Minute erneut das Remis her. Den entscheidenden Treffer für die drei Punkte sicherte Vedat Muriqi in der 79. Minute ab. Für Liverpool bedeutet diese Niederlage, dass der Druck auf die restlichen Gruppenspiele steigt, da der direkte Vergleich und die Tordifferenz nun eine kritische Rolle spielen werden. Die Defensive zeigte in Istanbul Schwächen, die man in den kommenden Wochen dringend beheben muss.

Statistische Einordnung und Tabellenführung

Beim Blick auf die historischen Daten der Champions League fallen einige markante Spielergebnisse ins Auge. So hält Cristiano Ronaldo den Rekord mit 140 Toren in 183 Spielen für Clubs wie Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Erling Haaland folgt mit 109 Toren in 144 Spielen für Borussia Dortmund, Bayern München und den FC Barcelona. Lionel Messi liegt mit 74 Toren in 102 Spielen für AS Monaco, Paris Saint-Germain und Real Madrid.

Auch andere große Namen der Fußballexzellenz sind in diesen statistischen Erhebungen zu finden. Zlatan Ibrahimovic steuerte 58 Tore in 74 Spielen für Tottenham Hotspur und Bayern München bei. Ruud van Nistelrooy, dessen Karriere beendet ist, erzielte 50 Tore in 98 Spielen für FC Basel, Chelsea und AS Roma. Thierry Henry erzielte ebenfalls 50 Tore, jedoch in 112 Spielen für AS Monaco, Arsenal und den FC Barcelona. These statistics provide a historical context for the current performances of the modern stars currently active in the tournament.