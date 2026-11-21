Bericht zum Spiel zwischen Real Madrid und Celta Vigo mit Toren von Bellingham und Führung für Celta. Details zu Wechseln und Elfmeter-Verfehlung von Mbappé.

Im Spannungsfeld zwischen Real Madrid und Celta Vigo entwickelte sich ein dynamisches Spielgeschehen, das durch individuelle Leistungen und taktische Wechsel geprägt war. Der Spielstand stand schließlich bei 1:1, nachdem Jude Bellingham für Real Madrid das Ausgleichstor erzielte. Zuvor hatte Celta Vigo die Führung übernommen, was die Partie bis zur Schlussphase offen hielt. Die Zuschauer waren Zeugen hochkarätiger Angriffe und entscheidender Paraden.

Tore und entscheidende Momente im Überblick

Jude Bellingham traf für Real Madrid mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, wobei die Kugel unten links im Tor landete. Die Vorlage lieferte Kylian Mbappé, was die Offensive der Madrilenen unterstrich. Zuvor hatte Celta Vigo die Führung erzielt, als der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo bei 0:1 stand, als die erste Halbzeit endete. In der zweiten Halbzeit wurden mehrere Torwahrscheinlichkeiten ausgebaut, wobei Pablo Durán von Celta Vigo einen Distanzschuss abwehrte, der von Ilaix Moriba vorbereitet wurde.

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Die Abwehr von Celta Vigo wurde unter Druck gesetzt, als Ferran Jutglà einen Versuch aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuß beendete, der jedoch links am Tor vorbeizog. Die Vorbereitung erfolgte durch Javi Galán, der auch in der 59. Minute einen Freistoß in der eigenen Hälfte erhielt. Die Szene unterbrach den Fluss des Spiels kurzzeitig, bevor die Aktionen von Real Madrid wieder an Intensität gewannen.

Strategische Wechsel und taktische Anpassungen

Ein signifikanter Eingriff in die Aufstellung erfolgte aufseiten von Real Madrid, als Marc Cucurella für Álvaro Carreras eingewechselt wurde. Dieser Wechsel sollte die Defensive stabilisieren und neue Impulse auf der linken Seite setzen. Zuvor hatte Yan Diomande von Real Madrid ein Foul begangen, was den Spielzug unterbrach. Eine Ecke für Real Madrid, verursacht durch Javi Rodríguez, führte zu weiteren Angriffen, die jedoch nicht den erhofften Torerfolg brachten.

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Bernardo Silva versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Schuss wurde von der Kastenmitte gehalten. Die Vorlage kam von Trent Alexander-Arnold mit einer Flanke. Auch Jude Bellingham konnte einen Schuss mit dem linken Fuß rechts im Strafraum nicht verwerten, da dieser abgeblockt wurde. Álvaro Carreras scheiterte ebenfalls mit einem Versuch aus der Strafraummitte, den Kylian Mbappé mit einer Flanke vorbereitete.

Elfmeter-Chance und verpasste Möglichkeiten

Eine besondere Situation entstand, als Kylian Mbappé einen Elfmeter verschoss. Der Schuss erfolgte mit dem rechten Fuß, flog jedoch über das Tor. Die Enttäuschung war dem Spieler direkt anzusehen. Der Elfmeter wurde verschuldet, als Javi Rodríguez ein Foul im Strafraum beging. Dieser Moment war ein Wendepunkt, der die Frustration bei den Madrid-Fans erhöhte, obwohl die Mannschaft weiter Druck ausübte.

Dean Huijsen versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Schuss wurde rechts unten von Hugo Álvarez gehalten. Die Vorlage stammte von Arda Güler mit einer Flanke. Arda Güler selbst war häufig in das Angriffsspiel eingebunden und scheiterte mit einem Distanzschuss mit dem linken Fuß, der abgeblockt wurde. Die Vorbereitung darauf erfolgte durch Jude Bellingham.

Disziplin und Abwehrarbeit im Vergleich

Die Partie war von vielen Fouls geprägt, die den rhythmischen Ablauf störten. Hugo Álvarez von Celta Vigo beging ein Foul, ebenso wie Williot Swedberg. Auch Javi Galán wurde für ein Foul verwarnt. Hugo Burcio bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, was auf die defensive Struktur von Celta Vigo hinwies. Die Unparteiischen sahen mehrere Spieler in Abseitspositionen, darunter Pablo Durán von Celta Vigo und Jude Bellingham von Real Madrid.

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Williot Swedberg von Celta Vigo hatte zwei verpasste Chancen, wobei die Vorlagen von Sergio Carreira und Javi Galán stammten. Arda Güler scheiterte mehrmals mit Links- und Distanzschüssen, die knapp über das Tor oder von der Abwehr blockiert wurden. Trent Alexander-Arnold konnte einen Distanzschuss mit dem rechten Fuß nicht verwerten, da dieser abgeblockt wurde. Die Vorbereitung auf diesen Versuch lief von Arda Güler. Bernardo Silva scheiterte mit einem Kopfball aus kürzester Entfernung, der rechts vorbei ging, während Eduardo Camavinga den Vorbereiter von Kylian Mbappé stellte, der links im Sechzehner scheiterte.

Die Defensive von Celta Vigo blieb dank parierender Versuche von Hugo Álvarez und Pablo Durán lange Zeit gefestigt. Pablo Durán hielt einen Schuss mit dem linken Fuß aus dem linken Sechzehner rechts unten. Die Konter von Celta Vigo, unterstützt durch lange Bälle von Javi Galán, stellten eine ständige Bedrohung dar. Yan Diomande bereitete einen Kopfballversuch von Bernardo Silva vor, der jedoch rechts am Tor vorbeiging. Der Freistoß von Arda Güler auf dem rechten Flügel blieb folgenlos, während Hugo Álvarez einen Distanzschuss von der Kastenmitte hielt. Das Spiel endete mit einem ausgeglichenen Ergebnis, das beide Seiten zufrieden stellte.